Felix Carell har spelat hela sin karriär i Malmö Redhawks – från skridskoskola till SHL. Nu belönas 19-åringen med fortsatt förtroende i klubben.

– Att förlänga med Malmö Redhawks känns helt rätt, säger Felix Carell till klubbens hemsida.

Felix Carell. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Det är få som går från juniorleden till SHL utan att byta klubb någon gång – det har dock Felix Carell gjort. 19-årigen har spelat för Malmö Redhawks sedan U16 och får nu A-lagskontrakt av klubben. Kontraktet sträcker sig fram till säsongen 27/28.

– Att förlänga med Malmö Redhawks känns helt rätt, det har varit ett stort mål för mig. Jag har spelat i den här klubben sedan skridskoskolan, så att få representera Malmö Redhawks A-lag har varit en dröm och något som jag verkligen sett fram emot, säger Carell till klubbens hemsida.

19-åringen har fått chansen i SHL vid fem tillfällen den här säsongen och spelar just nu för Kalmar HC i Hockeyallsvenskan.

– Kul att en kille från egna leden återigen visat att han kan spela på SHL-nivå. Felix har tagit stora kliv på väldigt kort tid, och när vi valde att låna ut honom till Kalmar, så fortsatte han på den inslagna vägen. Han har alla ingredienser en Redhawks-back ska ha. Vi ser en framtid ihop med Felix och tror att hans resa bara har börjat, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

