Topplagets bleka form: “Frustrerande”

Färjestad förlorade ytterligare en match under torsdagen.

Just nu är topplaget hela SHL:s formsvagaste klubb.

– Vi kan inte stå här och ha ursäkter, säger tränaren Tomas Mitell till NWT.

Tomas Mitell behöver få Färjestad på vinnande spåret igen inför slutspelet. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån.

Igår (torsdag) förlorade Färjestad sin femte match i rad. Sex om man räknar med CHL finalen. Sett till prestationen har SHL-laget stundtals spelat bra men inte lyckats vinna matcherna. Färjestad som under säsongen haft en väldigt vass offensiv verkar inte få det att stämma längre.



Under gårdagens hemmamatch såg offensiven blek ut när laget bara fick 17 skott på mål på 60 minuter. Den dåliga skotteffektiviteten led till ännu en förlust, samtidigt som SHL går in i sitt viktigaste skede.



– Vi kan inte stå här och ha ursäkter. Jag vet att alla vill att vi ska vinna. Men det är där vi är just nu. Frustrerande. Vi ska fokusera på nästa prestation och det är som är bra. Vi behöver städa bort misstagen som idag straffar oss hårt. Det är en tight liga, säger tränaren Tomas Mitell till Nya Wermlands-Tidningen.



Mitell menar att alla lag hamnar i en formsvacka någon gång under en säsong. Tränaren förklarar att han föredrar att vara inne i en formsvacka nu istället för under en kvartsfinal. Med det syftar han på förra årets kvartsfinal mellan Färjestad och Rögle där Karlstadlaget förlorade fyra matcher i rad.

”Behöver inte måla fan på väggen”

Trots det tuffa läget känner sig Mitell lugn kring framtiden. Han ser mycket bra i Färjestads spel och vill bygga vidare på det. Enligt Mitell studsa puckarna mot laget i nuläget men tränaren tror att det kommer vända så småningom, så länge de fortsätter jobba hårt.



– Det gäller att fokusera på det vi kan påverka. Ingen kommer hjälpa oss ur det här. Vi ska tro på det framöver och det ser jag inga tecken på att vi inte skulle göra. Inställning och engagemang finns där. Man behöver inte måla fan på väggen, utan fortsätt jobba på träning. Det finns ingen mirakelmedicin – det handlar mest om att göra jobbet fram så att vi får lägena, säger Mitell till NWT.



Utöver formsvackan kom ett ytterligare tufft besked under gårdagens match. Forwarden Michael Lindqvist blev tvungen att kliva av och återkom inte till matchen. Färjestad hade just fått tillbaka alla spelare, men kan nu behöva klara sig utan Lindqvist. Hur allvarlig smällen var som forwarden åkte på, är fortfarande oklart.



Även om Mitell känner sig självsäker har förlustsviten lett till några tapp i tabellen. Både Frölunda och Luleå har skapat sig några poängs marginal ner till fyran Färjestad. Även Timrå börjar närma sig nerifrån och har baar tre poäng upp till Färjestad i nuläget.