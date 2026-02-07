Nytt ras av Färjestad: ”På tok för dåligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad faller ihop defensivt borta mot Brynäs.

Efter 4-0 i baken lessnade stjärnforwarden Viktor Lodin.

– Det är på tok för dåligt, säger Lodin till TV4.

– Alla måste vara bättre, inte bara spelarna utan även vi coacher, säger Cam Abbott.

Viktor Lodin och Cam Abbott är besvikna efter en ny kollaps av Färjestad. Foto: Bildbyrån

Färjestad har spottat upp sig sedan Cam Abbott klev in som ny tränare. De hade vunnit fyra av sju matcher med Abbott inför kvällens match mot Brynäs. När FBK har förlorat har de däremot ofta gått bort sig rejält defensivt.

I Abbotts första match tappade FBK en ledning och släppte in fem mål i andra perioden när de förlorade med 5-3 mot HV71. För två veckor sedan åkte Färjestad också på en rejäl smäll när de förlorade med hela 8-2 borta mot Timrå. Under lördagen läckte Färjestad återigen rejält bakåt när de spelade borta mot Brynäs.

Brynäs var otroligt effektiva i powerplay och gjorde både 1-0 och 2-0 i PP-spelet under första perioden. Då var Magnus Nygren besviken över hur laget uppträdde.

– Det är bleka första 20 av oss. Det är klart att utvisningarna gör sitt. De är vassa i sitt ”pp” och det är onödigt av oss. Det är inte direkt den starten som vi vill ha eller som vi behöver, säger Nygren till TV4.

Viktor Lodin ilsken: ”På tok för dåligt”

I andra perioden blev det däremot inte speciellt stor skillnad. Brynäs gjorde 3-0 i powerplay och innan pausen kom även 4-0. Då lessnade Viktor Lodin rejält i tv-intervjun efter två spelade perioder.

– Det är på tok för dåligt… För dåligt ”pk”, för dåligt powerplay och för dåligt framför eget mål. Stundtals är det väl helt okej i anfallszon men inte mer än så, säger Lodin till TV4.

I tredje perioden kunde Brynäs sedan även utöka till 5-0 vilket även blev slutresultatet.

– Vi förlorar matchen i flera olika moment. Det är ju såklart stor skillnad i ”special teams” mellan lagen i kväll. Vi måste vara tajtare framför mål och alla måste vara bättre, inte bara spelarna utan även vi coacher. Vi måste komma med fler lösningar som kan hjälpa oss i en sådan här match. Vi vinner som ett lag men förlorar också som ett lag, säger Cam Abbott efter förlusten.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects