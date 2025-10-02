Noel Fransén har fått sparsamt med istid under säsongsupptakten med Färjestad.

Nu lånas backlöftet ut till BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan.

Noel Fransén.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Färjestad meddelar via sin hemsida att klubbens backlöfte Noel Fransén kommer att lånas ut till BIK Karlskoga.



– Med den konkurrenssituation vi har i laget just nu så är det här en jättefin möjlighet för Noel att få möjlighet till mer och värdefull istid och bygga vidare på sin fina start på säsongen. BIK Karlskoga är en bra och utvecklande miljö att vara i och att han nu får chansen att förhoppningsvis spela mycket i ett allsvenskt topplag så ser vi det som ett steg framåt i hans utveckling, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin till sajten.



Fransén har fått sparsamt med istid under inledningen av SHL-säsongen, där det bara blivit spel i tre av Färjestads matcher. På dessa matcher har han stått för två poäng.

Spenderade fjolårssäsongen på lån i Hockeyallsvenskan

19-åringen var utlånad till Västerås på ett säsongslån förra säsongen, men den här gången har Fransén möjlighet att gå mellan klubbarna under säsongen då lånet gäller tills vidare.

– Jättekul att Fransén ansluter till oss. I honom får vi en skridskoskicklig back med goda offensiva egenskaper. Det känns även bra att kunna bredda backsidan och skapa lite mer konkurrens om platserna, säger BIK Karlskogas sportchef Torsten Yngveson till klubbens hemsida.



Förra säsongen noterades Fransén för 20 poäng (3+17) på 50 grundseriematcher för Västerås och blev Hockeyallsvenskans poängbäste juniorback samt ligans tredje poängbäste junior bakom Victor Eklund (31 poäng) och Anton Frondell (25) i Djurgården.