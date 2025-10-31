Wille Johansson, 20, lånas ut från Färjestad till Forshaga IF i Hockeyettan. Den 20-åriga centern har haft svårt att slå sig in i SHL-lagets trupp och skickas ned till tredjeligan för att få mer speltid.

– Vi tycker Wille har gått framåt en hel del och tränat på jäkligt bra, säger Färjestads sportchef Rickard Wallin till klubbens hemsida.

Wille Johansson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Färjestad lånar ut 20-åriga Wille Johansson till Forshaga IF i Hockeyettan. Forwarden har haft svårigheter med att slå sig in i SHL och skickas ned till tredjeligan för att få mer speltid. Johansson har spelat totalt 18 SHL-matcher och har då noterats för en poäng (0+1).

– Vi har tittat på var det är smidigast för Wille att få speltid och har hittat en möjlighet för honom att få spela i Forshaga, i samråd med Wille naturligtvis. Att gå dit och under Micke Wikstrands ledning få hoppa in och få speltid och ta ytterligare ett kliv in i seniorspelet tycker vi är en bra möjlighet och det ska bli spännande att se vad han kan göra i Forshaga i ett kort perspektiv. Han finns även tillgänglig om vi skulle behöva kalla tillbaka honom under säsongen. Vi tycker Wille har gått framåt en hel del och tränat på jäkligt bra hela hösten med några matcher i J20. Men som läget är nu så har vi funderat på vad nästa steg för att få speltid i seniorspel är och har där hittat en möjlighet med Forshaga, säger Rickard Wallin.

Under säsongen har forwarden noterats för fem poäng (3+2) på fem matcher med Färjestads U20-lag.

Source: Wille Johansson @ Elite Prospects