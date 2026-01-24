Ny jättekollaps av Färjestad: ”Katastrof – pinsam insats”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad kollapsar ihop helt och hållet Timrå och förlorar med hela 8-2.

Då rasar Magnus Nygren och Cam Abbott mot lagets prestation.

– Det är en pinsam insats, katastrof rakt igenom, säger Nygren till TV4.

– Det är helt oacceptabelt. Jag är väldigt, väldigt besviken, säger Abbott.

Färjestad föll ihop på nytt i en andra period och släppte in fem mål mot Timrå. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Färjestad fick en drömstart på bortamatchen mot Timrå när Anton Lander stod för en rejäl bjudning och skickade pucken till Radim Zohorna som kunde lägga in 0-1. Sedan drog Timrå på sig två utvisningar, varav en för snack, vilket gjorde att Färjestad fick spela fem-mot-tre och kunde utöka. Viktor Lodin skickade in 0-2 och FBK hade sedan också bra läge att göra ett tredje mål, men 0-2 stod sig perioden ut.

I andra perioden blev det dock helt annorlunda. Timrås lagkapten Anton Lander revanscherade sig och reducerade till 1-2. Sedan rann det bara iväg för hemmalaget medan Färjestad tappade allt spel. Per Svensson sköt 2-2 innan Färjestad stod för en liknande bjudning som Lander i första perioden och det kunde just Anton Lander och Timrå straffa genom att göra 3-2.

Magnus Nygren rasar: ”Vet fan inte vad jag ska säga”

Jonathan Dahlén satte sedan 4-2 till Timrå vilket ledde till att tränare Cam Abbott valde att byta ut målvakten Melker Thelin och i stället sätta in Emil Larmi. Det gav däremot inte effekt sedan Anton Lundmark skjutit 5-2 innan periodpausen. Färjestad tappade alltså en 2-0-ledning till underläge 2-5 efter att ha släppt in fem mål inom loppet av elva minuter.

I pausen rasade sedan Magnus Nygren mot lagets insats i matchen.

– Jag tycker att första perioden är ganska dålig också förutom resultatet. Det är en pinsam insats av oss här i andra perioden. Vi får ”Tellan” (Melker Thelin) att se ut som… Jag vet inte vad… Vi är definitivt inte där. Vi har pratat om att vara starka framför eget mål men vi gör ju allt utom det. Det är katastrof rakt igenom, säger Nygren till TV4 och fortsätter:

– Vi borde vara rakare, mindre omständliga. Vi är raka motsatsen mot det just nu, vi krånglar, tar lång tid och skickar turnovers. Jag förstår att våra forwards står och funderar när pucken ska komma för vi levererar den ju fan aldrig bakifrån. Jag vet fan inte vad jag ska säga, det är riktigt dåligt.

Cam Abbott: ”Helt oacceptabelt”

Det är andra gången sedan Cam Abbott klev in i Färjestad som laget släpper in fem mål i en och samma period. Även i Abbotts första match, mot HV71, föll FBK ihop och släppte in fem mål i andra perioden.

– Det är helt oacceptabelt. Killarna är inte beredda att tävla där ute. Timrå vinner alla 50/50-dueller, det är mer som 90/10 i deras fördel. Jag är väldigt, väldigt besviken, säger Abbott till TV4 i pausen.

Timrå drog sedan ifrån ytterligare och vann matchen med hela 8-2.

Timrå – Färjestad 8–2 (0-2,5-0,3-0)

Timrå: Anton Lander 2, Jonathan Dahlén 2, Per Svensson, Anton Lundmark, David Lilja, Albin Sundin.

Färjestad: Radim Zohorna, Viktor Lodin.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects