Får förlängt med HV71 – trots vikande poängform

Oskar Stål Lyrenäs, 27, stannar i HV71.

Forwarden har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben.

HV71:s Stål Lyrenäs blir kvar. Foto: David Wreland / BILDBYRÅN / COP 331 / DW0046

Oskar Stål Lyrenäs lämnade Rögle för HV71 efter säsongen 2022/23. Då hade han gjort 33 poäng under säsongen med skåningarna. Men sakta men säkert har poängproduktionen i HV71 minskat och minskat och ”OSL” har antagit en annan roll. Numera spelar han inte lika många minuter per match, och hittills på 26 matcher har han gjort fyra poäng (2+2).

Dessutom har han den mindre smickrande siffran -8 i plus/minus-statistiken.

Lyfte jättelön med förra kontraktet

Men nu står det klart att forwarden blir kvar i HV71 även över de två kommande säsongerna. Tvåvägsforwarden får därmed stanna efter att nuvarande kontraktet går ut. CHL-vinnaren från 2022 med Rögle får ett kontrakt i HV71 över säsongen 2027/2028.

– Både jag och min familj trivs väldigt bra här så det känns fantastiskt att fortsätta karriären i HV71. Jag har under vintern haft bra samtal med coacherna om hur de ser på min roll och fortsatta utveckling och vi har en samsyn på vad som krävs för hur jag ska spela min bästa hockey kommande åren. Husqvarna Garden är en otrolig plats att spela hockey på så jag är glad att få göra det även i framtiden, säger Oskar Stål Lyrenäs till klubbens hemsida.

Fredrik Stillman, som är stand in som sportchef under Björn Liljanders frånvaro, hyllar Stål Lyrenäs.

– En pålitlig spelare som tar mycket ansvar och de senaste åren utvecklat det defensiva spelet. Han är nyttig för oss i många spelsituationer och är duktig på att driva upp pucken i anfallszon med sin fina skridskoåkning, säger han.

Hur det nya kontraktet ser ut lönetermer, det är inte klart i nuläget. Det förra gav Stål Lyrenes över 200 000 kronor i månaden, enligt Expressen.

