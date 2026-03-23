Får avslag på överklagan – missar delar av kvartsfinalen

I den sista grundseriematchen åkte Calvin de Haan på ett matchstraff vilket gjorde att han anmäldes till disciplinnämnden.

Domen kom, backen missar två matcher i kvartsfinalserien.

Klubben valde att överklaga domen. Nu är beskedet här, de Haan får avslag, det meddelar Helsingborgs Dagblad.

Calvin De Haan får avslag på sin överklagan

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

I den sista grundserieomgången drog Rögles Calvin de Haan på sig ett matchstraff i samband med en slashingutvisning. Det resulterades med en anmälan till disciplinnämnden. Beslutet fastställdes, backen fick två matchers avstängning, en dom som Rögle ansåg var felaktig. Klubben valde därför att överklaga.

Nu har Riksidrottsnämnden fattat ett beslut, de Haan får avslag och missar därmed de två första kvartsfinalerna mot Färjestad.

– Avstängningen kommer att verkställas under tiden som de ska hantera ärendet. Det kommer att prövas efter att avstängningen är avtjänad, säger klubbens sportchef Hampus Sjöström till Helsingborgs Dagblad och fortsätter:

– Det finns en möjlighet att utmana och vi tog den. Men det föll inte ut på sättet vi hoppats.

Istället för Calvin de Haan kommer Gregor Biber att bilda backpar tillsammans med Filip Johansson. Ett annat styrkebesked är att Mattias Göransson gör comeback och tar plats som sjundeback i laguppställningen.

Source: Calvin de Haan @ Elite Prospects





