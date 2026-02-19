”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter administrativt strul gällande att Linköping glömt att dubbelregistrera William Proos och tvingades söka dispens, har ett beslut nu fattats.

Svenska Ishockeyförbundet ger avslag på ansökan och forwarden blir kvar i Almtuna, något Expressen var först att skriva om.

— Vi i sportsliga ledningen har gjort en miss och vill be William om ursäkt, säger sportchefsduon Jonas Junland och Broc Little i ett uttalande.

William Proos blir kvar i Almtuna

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

En händelse som uppmärksammades tidigare i veckan var när Linköping missat att dubbelregistrera William Proos. Klubben tvingades därför att söka om dispens, nu kommer Svenska Ishockeyförbundet med besked, dispensansökningen får avslag och Proos blir kvar i Almtuna.

– Det stämmer. Han blir kvar hos oss och det blir inget Linköping, bekräftar Almtunas sportchef Nicklas Danielsson till Expressen.

”Det är tråkigt för Linköping, men bra för oss i Almtuna”

Eftersom en dubbelregistrering inte anmäldes innan transferfönstret stängdes (15 februari) får William Proos inte ansluta till SHL-klubben. Han blir därmed kvar i Hockeyallsvenskan. En miss från SHL-klubben som nu alltså inte kommer att kunna nyttja honom något mer den här säsongen.

— Vi i sportsliga ledningen har gjort en miss och vill be William om ursäkt. Samtidigt får han nu en jättebra möjlighet att avsluta säsongen i Almtuna, spela viktiga matcher och förhoppningsvis gå till slutspel i Allsvenskan. Det är ett perfekt sätt att förbereda sig för att bli en del av vårt SHL-lag kommande säsong. Vi, den sportsliga ledningen och våra tränare, kommer att ha en nära dialog med William och följa hans utveckling, säger Broc Little och Jonas Junland i ett pressmeddelande.

Detta betyder att Linköping får klara sig på sin tunna forwardssida. Efter att de släppte Oliver Johansson till AIK och att Remi Elie inte kommer till spel något mer under säsongen, består lagets forwardssida nu endast av 13 ordinarie spelare.



Source: William Proos @ Elite Prospects