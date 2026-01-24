”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sedan november tränar han på is, men i augusti hade han slutat. Åtminstone var det så Oscar Fantenberg tänkte då.

– Mentalt hade jag slutat, men jag har fått en andra chans, säger LHC-backen i en öppen intervju med Expressen.

Oscar Fantenberg hade ställt in sig på att sluta. Foto: Bildbyrån/

2 augusti kom de tunga rubrikerna. ”Stjärnan opererad – kan tvingas sluta”.

Det hela gällde Linköpings 34-årige kapten Oscar Fantenberg, och kom som en tung smäll både för spelare och klubb. Skadan i handen ville inte ge med sig, och båda parter hade ställt in sig på att karriären var över. Denna sista detalj berättar nu Fantenberg i en intervju med Expressen.

– Jag hade ställt in mig på det. Men då åkte jag till Göteborg och träffade en läkare. Han gav mig en andra chans, och jag har gått på det, säger SHL-backen till tidningen.

Men hur blir det då? Kommer LHC-kuggen tillbaka till spel?

Träffar läkare nästa vecka: ”De sa sex månader”

Sedan november tränar Oscar Fantenberg på is, men då endast individuellt med assisterande tränaren Magnus Johansson och juniorerna på Hockeygymnasiet.

För Expressen berättar han att han är försiktigt positiv, och att det blir en träff med läkarna i nästa vecka.

– De sa sex månader som ett utgångsläge. Sedan kan det ta sju månader, eller åtta. Eller rentav fem. I slutet av februari har det gått sex månader, och jag kommer att träffa läkaren i nästa vecka, säger han.

Fantenberg kom till Linköping 2022 och har sedan dess varit en av SHL:s bästa backar. Den NHL-meriterade profilen har de tre senaste åren dessutom varit lagkapten. En roll Christoffer Ehn nu tagit över efter skadan. Fantenberg gjorde 6+14 på 38 matcher förra säsongen, och har även kontrakt med LHC till våren 2027.

Source: Oscar Fantenberg @ Elite Prospects