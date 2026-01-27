Expertens dom över Leksand: ”Ser inget annat än kval”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förlusterna fortsätter att rada upp sig – och nu ska det mycket till för att Leksand ska undvika ett kval. SVT-experten Jonas Andersson har en dyster prognos för masarna.

— Tyvärr finns det väldigt få ljusglimtar för Leksand just nu. Jag säger tyvärr, för jag tycker det är en så anrik klubb, säger Andersson till Hockeysverige.se.

Jonas Andersson är övertygad att Leksand får spela ett kval.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Leksand ligger sist i SHL. Flera av lagets ledande spelare har kritiserats i media och bland supportrar för att inte ha presterat på den nivå många hade trott. Samtidigt var just Leksand det lag som inför säsongen allmänt tippades att vara ett av kvallagen våren 2026. Jonas Andersson, till vardags på SVT, ser inte Leksands svaga säsong som någon direkt överraskning.

– Säsongen har varit som förväntad. Vi ska komma ihåg att det var många, med mig, som inför säsongen hade Leksand sist, säger Jonas Andersson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Kollar ni på laguppställningen är det ett bottenlag i SHL. Sedan gjorde Leksand det bra i början av säsongen. (Johan) Hedberg kom in som en frisk fläkt. Sett över hela säsongen är det ganska förväntat så här långt, hur tråkigt det än låter.

Vilka brister ser du i laget?

– Nu låter det hårt, men jag skulle nästan vända på det och se det så. Vilka styrkor ser man i laget?

– Leksand saknar de här riktigt skickliga spelarna. Kollar vi andra SHL-lagen så har inte Leksand den spetsen som andra lagen. Leksand har såklart namn som Max Veronneau, men han är inte samma spelare som då han var som bäst. Inte heller Peter Cehlárik.

– Det finns en anledning till att de inte har något bra powerplay. Ser vi på deras powerplay-statistik så har Leksand alltså gjort 13 mål och släppt in fyra. Alltså bara plus nio i powerplay på över 100 tillfällen.

– Powerplay har varit Leksands akilleshäl under många säsonger. För mig visar det tydligt att spetsen du behöver, alltså matchvinnarna, inte finns den här säsongen.

Underpresterande stjärnorna: ”Tycker nästan lite synd om Leksand”

Matt Caito -23, Nolan Stevens -17, Peter Cehlárik -10, Max Veronneau -8… och så vidare – vilka krav kan man ställa på de här spelarna som är i Leksand för att leda laget, men också kvitterar ut bra löner?

– Höga. När Caito kommit in i laguppställningen tidigare säsonger har han verkligen gjort skillnad. Jag kommer bland annat ihåg då han kom tillbaka efter att ha varit skadad, att det då blev ett helt annat Leksand. Han har verkligen varit en toppback.

– Den här säsongen har han underpresterat. Det går inte att säga något annat. Sedan har han haft en ganska dålig utdelning om vi kollar på det underliggande. Det kanske inte är riktigt så hemskt som det ser ut.

– Om vi också tar Anton Johansson, som jag trodde inför säsongen skulle få det stora genombrottet, har det inte hänt. Tyvärr för Leksands del. Han har blandat och gett, men kommer såklart vara en bra spelare på sikt.

– Jag tycker nästan lite synd om Leksand, för man har inte fått de här genombrotten. Den enda som så här långt får godkänt är Lukas Vejdemo. Det säger lite om säsongen så här långt för alla.

Matt Caito har haft en riktigt tung säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Flera av spelarna klubben hoppats offensivt på har inte levererat som man hoppats, men samtidigt menar Jonas Andersson att man kanske haft lite för höga förväntningar på en del av spelarna.

– Det går inte att säga annat än att de har underpresterat. Så är det. Sedan vet vi att det är ganska svårt att komma till SHL som Nolan Stevens och dominera första säsongen.

– Backar vi bandet började problemen tidigare med Marek Hrívik och Peter Cehlárik, att man sajnar dyra spelare, dyra ”sign off”, och sedan lägger vi till den här internproblematiken som funnits på styrelsemöten och så vidare…

– Problemet börjar mycket tidigare än bara den här säsongen, vilket gjort att Leksand haft en begränsad budget och inte kunnat gå efter spelare som man gjort tidigare för att reda ut saker och ting.

– Att ta Nolan Stevens från Södertälje och att han ska vara en räddare… Det händer sällan att man går från att göra ungefär en poäng per match i Hockeyallsvenskan till att göra samma sak i SHL. Den förväntningen hade inte jag.

– Sedan är det, som jag var inne på tidigare, många som underlevererat också, men i grund och botten menar jag att problemen började långt tidigare än den här säsongen.

Ser du att Leksand behöver stärka upp laget inför avslutningen av säsongen?

– Absolut. Som jag förstått det, utan att ha detaljkunskap, menar Leksand att det finns pengar, vilket jag ska låta vara osagt om det är sant eller inte, men de är inte ensamma på marknaden med att vilja stärka upp inför slutspel eller kval.

– Det finns inte heller så mycket konkret att ta av. Finland har en stängd liga den här säsongen, men spelarna som gör skillnad där är ett ganska hett villebråd. Leksand är inte heller högst upp i hierarkin att locka spelare. ”Kom hit så får du spela kval” är inte det mest lockande för spelarna.

– Det är en tuff situation. Även om Leksand sitter på pengar just nu är det inte lätt att hitta spelare som vill komma och faktiskt kan göra skillnad. I en drömvärld är det absolut så att Leksand behöver förstärka.

Leksand är på väg mot ett nytt kval: ”Ser mörkt ut”

Är Johan Hedberg rätt man att leda Leksand framåt?

– Den frågan är svår. Jag har ett stort förtroende för ledarstaben i Leksand, även med ”Pajen” (Niklas Persson) och David Printz. Det är svårt att göra underverk med den trupp man har.

– Om sedan Johan är rätt eller inte ska jag låta vara osagt. Problemet är, om man ska ta det ett steg till, att matcherna man vunnit på slutet, då har det varit (Marcus) Gidlöf som hållit nollan i tre av fyra matcherna.

– Om vi ska försöka se det positivt har det sett lite bättre ut i spelet fem mot fem den senaste tiden, där de vunnit mer än förlorat med det underliggande de senaste tolv matcherna.

– Sett över hela säsongen, när Leksand inte har den här spetsen i powerplay och boxplay och ligger där på 85 procent tillsammans… Frågan är: var börjar du någonstans? Hade jag varit Leksandssupporter hade jag varit lite stressad över det.

– Det är svårt att få spelare och spelarmaterialet räcker inte riktigt till. Sedan förlitar du dig på att Gidlöf stjäl några matcher, vilket han gjort på slutet. Det kan du säkert hoppas på, men det är inte så du vill gå in i ett kval, vilket jag räknar med att Leksand hamnar i.

– Nu ska man vinna 1,9 poäng per match. Då är det ändå lag framför… Jag ser inte att det inte skulle bli kval för Leksand. Då vet man också att Leksand på 2000-talet aldrig klarat av ett negativt kval.

– Tyvärr finns det väldigt få ljusglimtar för Leksand just nu. Jag säger tyvärr, för jag tycker det är en så anrik klubb och det finns något charmigt med att en så liten ort kan ha ett SHL-lag. Och med alla fans och supportrar laget har runt om i hela Sverige så önskar jag inget annat än väl för Leksand som förening, men just nu ser det mörkt ut.

Marcus Gidlöf är en nyckelspelare om Leksand ska hålla sig kvar i SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du placerar Leksand i kval, men vilka får de möta där?

– Om jag bara visste är det enkla svaret, skrattar Jonas Andersson och fortsätter:

– Djurgården är inne i en hemsk trend. Örebro och Linköping sprattlar ändå till. Sedan har vi HV71 som legat där nere hela tiden, men kollar vi nu har de bara sex poäng upp till Linköping.

– Om jag tvingas att ta ett lag tror jag ändå att det blir HV71, men det är helt öppet med Örebro, Djurgården, Linköping och HV71. Färjestad och Brynäs, där ser jag inte att det ska kunna gå så långt eftersom de har alldeles för bra lag.

– Man pratar ofta nästan mest om vilka som får kvala och de nedre regionerna. Samtidigt berör SHL och idrott, så det finns någonting sportsligt i allt det här mellan himmel och helvete och alla lag som vill upp, att jag är så långt ifrån stängd liga på den skalan man kan komma.

– Jag har själv spelat kvalserien och vet hur tufft det är som spelare och organisation, men det finns ändå något sportsligt i det, avslutar Jonas Andersson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects