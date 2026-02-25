Experten – de får kvala: ”Jag tror att de svettas ordentligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har vaknat, Linköping har stagnerat samtidigt som Örebro och HV71 ligger på samma poäng precis vid kvalstrecket. Det kommer att bli ett drama in i det sista – och här ger TV4-experten Fredrik Söderström sin bild av kvalstriden.

— Det kommer säkert vara knöligt, men Leksand är ändå det lag där det spirar något mått av hopp, säger han till Hockeysverige.se.

Fredrik Söderström ger sin dom över Leksand, Linköping, HV71 och Örebro.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Med sju omgångar kvar att spela ser striden om att undvika kvalspel ut enligt följande:

Lag Målskillnad Poäng Linköping -30 55 Örebro -27 50 HV71 -31 50 Leksand -46 46

Visst, Djurgården, Färjestad och Timrå kan alla bli inblandade i den striden om lagen faller ihop fullkomligt. Troligt? Nej.

Fredrik Söderström är expertkommentator på TV4. Här ger han sin syn på lagen som är inblandade i striden om att undvika en kvalplats.

Linköping

— Linköpings trend är besvärande. Att det har varit så mycket upp och ner är vad jag känner med Linköping. Jag vet inte hur många gånger jag tänkt att nu har man fått fart på grejerna, men det har man ändå inte fått. Jag tror att de ändå sitter säkrast neråt av de här fyra lagen, men kan nog nästan räkna bort slutspel.

Hur tänker du kring den röra som varit kring Linköping med sparkad sportchef och krav på Mikael Håkansons avgång?

— Det har egentligen pågått sedan dag ett och jag tror man är luttrade. ”Musse” har troligen blivit tio år äldre på den här säsongen, men jag tror inte att det här kommer att fälla Linköping neråt eftersom de har en viss marginal. Det är trots allt två lag som ska smita förbi. Linköping sitter, som sagt, säkrast av de här fyra lagen.

Mikael ”Musse” Håkanson är pressad i Linköping.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Örebro

— Jag tror att man svettas ordentligt i Örebro. Vi pratades vid senast då Tobias Thermell hade fått lämna. Tittar jag på deras spelschema där de närmast ska ner till Skåne för två tuffa bortamatcher. Skulle Örebro överprestera och plocka poäng så man hittar en känsla, som jag tror alla fyra lagen vi pratar om har gemensamt… Alltså det Leksand har hittat ett spår av. Sedan är frågan i deras fall om det är för sent.

— Örebro känns fladdrigt och det är en defensiv jag inte riktigt känner igen. Det besvärar Örebro, men jag tror deras öde är de nästkommande matcherna för att kunna få en viss tilltro och hopp inför sista delen.

Örebro har en tung formkurva.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

HV71

— Leksands tabellplacering säger sitt, men det här ojämna HV71 med extremt svaga insatser som kommer lite för tätt borde vara oroväckande.

— Det är ingen tillfällighet att HV71 ligger där de ligger. Jag skulle säga att det här är en problematik som har funnits över tid. Det är någonting som felar i den där helheten. Att sprattla till och vinna någon enstaka match, ja, men till exempel när man mötte Frölunda som saknade mycket folk och klappade i stort sett igenom så måste det äta på den gruppen.

— Spelare in, spelare ut… Jag uppfattar att HV71 inte håller. Sedan vill jag understryka att det är något annat när man kommer till ett kval. Där finns det andra faktorer, men nu pratar vi om var man landar i tabellen. Då skulle jag säga att det är besvärande för HV71.

HV71:s Anton Blomqvist har en tuff säsongsavslutning framför sig.

Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Leksand

— Efter de senaste matcherna måste det kännas hoppingivande i Leksand. Jag tycker mig se mer raka ryggar och segern i går mot Linköping kom efter ett kollektivt spel som jag inte sett under stora delar av säsongen.

— Det är lätt att säga ”vart har det där varit?” Jag får en känsla av att Leksand kalibrerat försvarsspelet lite grann. Målvaktsspelet med både Marcus Gidlöf och Filip Larsson, nollan två matcher i rad med två olika målvakter, har väl inte hänt för Leksand på många, många år. Det tror jag skapar en känsla av självförtroende och trygghet.

— Man kan tycka att det ”bara” är fyra poäng upp, men Leksands stora problem är att man ska smita förbi två lag. Med tanke på hur säsongen har sett ut är jag tveksam till om det kommer att räcka. Det borde ändå vara en go känsla inför vad som komma skall.

— Leksand har en tuff vecka nu med Färjestad och Djurgården borta. Det kommer säkert vara knöligt, men Leksand är ändå det lag där det spirar något mått av hopp trots att laget ligger sist.

Vilka två lag får kvala?

— Känslan är att det kommer att bli Leksand och HV71. Jag borde ha lärt mig vid den här tiden i livet att man inte ska slå fast det. Men nu frågar ni och jag svarar, skrattar Fredrik Söderström och fortsätter:

— Jag brukar vara försiktig med det där och påminna folk om att det brukar vara en sanslös dramatik. Det finns inget som säger att det inte skulle bli så den här säsongen också.

Leksands styrka just nu är målvaktsspelet.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Source: SHL League Page @ Elite Prospects