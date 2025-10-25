Eskild Bakke Olsen blir kvar i Linköping till 2028. Efter succéstarten i SHL förlänger den 23-årige centern.

– Det fanns andra lag som var intresserade, bekräftar han själv.

Eskild Bakke Olsen. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson och TV4 (Bildbyrån).

När Linköping värvade Eskild Bakke Olsen inför 2024/25 valde man att den unge centern ytterligare ett år i Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga. Hela 53 poäng på 48 grundseriematcher följde och till 2025/26 var det till slut dags att kliva in i SHL.



Nu har både klubben och spelaren själv skördat frukten av denna erfarenhet.



Inför lördagens möte med Skellefteå meddelar Linköping att man förlängt med den 23-årige succéspelaren. Det nya kontraktet sträcker till till 2028.



– Vi är oerhört glada över att ha förlängt kontraktet med Eskild. Om vi backar bandet så valde han att stanna ett extra år i Karlskoga och HockeyAllsvenskan. Det visar på mognad och har förberett honom väl för SHL, vilket han bevisat i säsongsstarten. Bakke är en väldigt duktig ishockeyspelare, stark på puck, har bra spelsinne och skott. Han tränar alltid hårt, vill bli bättre varje dag och står för det vi som klubb vill stå för, säger herrlagets sportchef Peter Jakobsson, i ett pressmeddelande.

Bekräftar intresset: ”Kände från början att jag ville stanna”

Tidigare under lördagen uppgav Hockeynews att Bakke Olsen jagats av flera andra SHL-klubbar efter nio poäng (4+5) på de första 14 matcherna i högstaligan. Valet blir ändå att stanna i Linköping.



– Det är en helhet. Jag trivs jättebra i staden och i laget. Vi är ett bra gäng, därtill har jag fått en stor roll och mycket istid. Jag vill vara med på resan att ta det här laget långt i ett slutspel, säger han själv på lagets sajt och bekräftar intresset från andra klubbar.

– Det fanns andra lag som var intresserade men jag kände från början att jag ville stanna kvar. Det gick ganska snabbt från att vi öppnande förhandlingarna till att vi hade ett avtal på plats.



Eskild Bakke Olsens tidigare avtal med LHC gick ut efter 2025/25.

