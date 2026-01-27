Backen nära comeback – efter armfrakturen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under matchen på annandagen mellan Linköping och Färjestad utgick Erik Norén skadad – som visade sig vara en armfraktur. Nu är gipset av och backen är tillbaka på is.

Linköpings Erik Norén är tillbaka på isträning

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Efter matchen på annandagen stod det klart att Linköpingsbacken Erik Norén skulle bli borta från spel i minst 6 veckor på grund av en underarmsfraktur. Nu, en dryg månad senare, är 24-åringen tillbaka på is igen efter att han i fredags tagit av gipset.

Hittills har Norén gjort 27 matcher under säsongen 2025/2026, dock har det inte blivit några poäng för backen. Det är inte bestämt än när 24-åringen gör comeback, men förmodligen under mitten av februari.

Linköping kämpar för att hålla sig borta från negativt kval. Klubben är placerade på en tolfte plats i SHL. På 39 matcher har laget tagit 48 poäng, vilket ger de sex poängs marginal ner mot HV71.

Source: Erik Norén @ Elite Prospects