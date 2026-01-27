Backen nära comeback – efter armfrakturen
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Under matchen på annandagen mellan Linköping och Färjestad utgick Erik Norén skadad – som visade sig vara en armfraktur. Nu är gipset av och backen är tillbaka på is.
Efter matchen på annandagen stod det klart att Linköpingsbacken Erik Norén skulle bli borta från spel i minst 6 veckor på grund av en underarmsfraktur. Nu, en dryg månad senare, är 24-åringen tillbaka på is igen efter att han i fredags tagit av gipset.
Hittills har Norén gjort 27 matcher under säsongen 2025/2026, dock har det inte blivit några poäng för backen. Det är inte bestämt än när 24-åringen gör comeback, men förmodligen under mitten av februari.
Linköping kämpar för att hålla sig borta från negativt kval. Klubben är placerade på en tolfte plats i SHL. På 39 matcher har laget tagit 48 poäng, vilket ger de sex poängs marginal ner mot HV71.
Source: Erik Norén @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: