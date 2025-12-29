”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Erik Norén skadade sig mot Färjestad på annandagen. Nu står det klart att backen blir borta en längre tid med en armfraktur.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Linköping förlorade på straffar mot Färjestad på annandagen. Dessutom klev backkuggen Erik Norén av med en skada. Nu står det klart att han blir borta en längre tid med en skada. Det handlar om en underarmsfraktur som kommer att hålla honom borta i minst sex veckor.

”Han ådrog sig en skada i samband med matchen mot Färjestad. En underarmsfraktur har konstaterats och Erik kommer vara borta från spel i minst 6 veckor,” skriver Linköping på sin hemsida.

Erik Norén har inte gjort några poäng den här säsongen men har etablerat sig som en stabil SHL-back. Sett till +/- är han en av de bättre i laget med -1.

Det är 24-åringens andra säsong i klubben efter att tidigare spelat för Kalmar, där han var med och gick upp i Hockeyallsvenskan och etablerade klubben i andradivisionen. Tidigare har han även spelat för Örebro, där SHL-debuten kom säsongen 19/20.

Nu väntar en längre tids vila där det alltså inte ser ut att bli något spel förrän tidigast i mitten av februari. Linköping har just nu ett prekärt läge i tabellen där de ligger tolva, fem poäng framför HV71.

Source: Erik Norén @ Elite Prospects