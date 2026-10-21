Erik Källgren svarar efter Charles Berglunds utspel mot Brynäsmålvakten.

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Det var i förra veckans match mellan Brynäs och Djurgården som BIF-keepern Erik Källgren tvingades kliva av efter att ha fått en tuff smäll av Noel Gunler . DIF-forwarden körde in i Källgren i hög fart och fick matchstraff samt straffades med två matchers avstängning för smällen. Källgren slog huvudet i ribban i samband med fallet och var märkbart groggy när han hjälptes av isen.

Erik Källgren missade sedan också lördagens hemmamatch mot Växjö Lakers , men nu är han tillbaka igen för Brynäs.

Burväktaren mådde inte bra i helgen men kunde vara tillbaka och träna igen i måndags och under onsdagen tränade Källgren för fullt igen. Han är därmed tillgänglig för comeback i torsdagens bortamatch mot Örebro .

– Det var huvudet generellt som fick sig en smäll, så det har handlat om att ta det försiktigt och låta det kännas bra innan man går ut på isen igen. Men nu känns det bra. Jag är redo att spela, säger Erik Källgren till Gefle Dagblad.

Erik Källgren svarar efter utspelet från "Challe" Berglund

Erik Källgren klev av efter smällen från Noel Gunler, men den före detta Djurgårdsspelaren och Leksandstränaren Charles Berglund var då fundersam över att målvakten utgick. I podcasten "Sillynews " sade Berglund då följande:

– Han har hoppat av pinn höll jag på att säga, han har inte dött, men det där har ju hänt flera gånger tidigare. Jag vet inte om han har ont...om han är lite känslig pojken, kanske, sade Berglund i podden.

För hockeysverige.se gav sedan Källgrens målvaktskollega Magnus Chrona sin syn på utspelet.

– Då kan han få sätta sig där och smaka ribban. Det gör ont. Det är en hård ribba. Och man har inte så mycket skydd där bak heller, i bakhuvudet. Det är tunt där. Det var nog mest det som var problemet, själva skaket i huvudet.

Nu svarar också Erik Källgren som menar att han tar lätt på orden från "Challe" Berglund.

– Äh, vad ska man säga. "Challe" är ju djurgårdare. Hade någon kört på Hellberg (Magnus, Djurgårdens målvakt) så hade det varit ett jävla liv. Jag tycker inte man ska lyssna så mycket på vad han säger, säger Källgren till GD.