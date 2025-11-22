”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Omark uppges vara nära en återkomst till Luleå.

Nu svarar kaptenen Erik Gustafsson på uppgifterna – och bekräftar att han har pratat med Omark.

– Jag har bara sagt att om han ska komma tillbaka så vill jag att det ska komma från honom själv, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Erik Gustafsson bekräftar kontakt med Linus Omark om en återkomst till Luleå. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Till slut verkar en av höstens stora följetonger att få sin upplösning.

Det har skrivits mycket om Linus Omarks framtid och hans vara eller icke vara i Luleå Hockey. Han har spelat i Schweiz och även gjort en comeback hos moderklubben Övertorneå under hösten, men dörren till Luleå har aldrig stängts helt och hållet.

Tidigare under lördagen kom uppgifter från både Expressen och Aftonbladet att Omark ska vara nära en återkomst till Luleå. Efter 2-1-segern mot HV71 svarar Luleå-kaptenen Erik Gustafsson nu på uppgifterna.

– Jag har väl hört att det snackas i alla fall, men jag vet inte om det är klart. Det hade såklart varit oerhört välkommet, vi har sagt det hela säsongen att en sådan spelare tackar man aldrig nej till. Han är en ledare och en grym hockeyspelare. Skulle det bli så skulle det vara fantastiskt för oss, såklart, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Erik Gustafsson om kontakten med Omark: ”Har sagt till honom…”

Erik Gustafsson och Linus Omark har spelat tillsammans under många säsonger i Luleå Hockey. När klubben vann SM-guld i våras lyfte de också Le Mat-pokalen tillsammans.

Har du pratat något med honom själv här den senaste tiden?

– Jag har bara skickat lite meddelanden. Jag har bara sagt att om han ska komma tillbaka så vill jag att det ska komma från honom själv och att han har det där drivet. Det är inte så jävla lätt att bara komma in utan då måste man verkligen känna att man har det där drivet. Jag har i och för sig ingen tvekan på att han har det drivet men… Det är speciellt att spela i Luleå, speciellt när man är därifrån. Så det gäller verkligen att han vill det själv. Annars har jag bara sagt att vi står med öppna armar.

Så du har inte försökt övertala honom att komma tillbaka?

– Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har bara pratat med honom om läget och hur han känner själv. Sedan ska det beslutet få växa fram själv hos honom.

”Det skulle vara oerhört viktigt för oss”

Linus Omark är en av de största profilerna i Luleå Hockeys historia och har varit en offensiv stjärna i SHL genom åren. För ett Luleå, som har haft problem med offensiven samt powerplay-spelet under hösten, vore det ett välkommet tillskott.

Vad skulle det betyda att få in en spelare som Omark i laget?

– Det skulle vara oerhört viktigt för oss. Om man bara ser det hockeymässigt hade han varit oerhört viktig i powerplay och hade kunnat få det att fungera. Jag tycker att vårt försvarsspel ändå ser rätt bra ut i långa stunder. Om vi då har ännu mer puck, då orkar man spela ännu bättre försvarsspel, och skulle man få ett eller två mål att gå på så underlättar det också. Det blir liksom hela paketet. Vi får se om han kommer, det vore jävligt trevligt, avslutar Erik Gustafsson.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects