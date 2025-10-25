En osannolik statistik: ”Grinar illa”

Topptippade Brynäs fortsätter ha problem. Man ligger runt det nedre kvalstrecket efter nästan en fjärdedel av säsongen, efter att man ikväll förlorat med 3-1 mot Färjestad.

– Det går emot oss, säger lagkaptenen Johan Larsson till hockeysverige.se.

Johan Larsson och Niklas Gällstedt om Brynäs tuffa läge. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

De två senaste åren har grundserierna varit rena rama segerparaderna för Brynäs, som vunnit serien i såväl HockeyAllsvenskan som SHL. Dessutom efter att ha ryckt åt sig en ledning och avgjort ganska tidigt. Men i år är läget ett annat. Det topptippade Gävlelaget ligger och skvalpar runt det nedre strecket, efter att man ikväll förlorat mot Färjestad och åkt på sitt fjärde nederlag på fem matcher.

Brynäs har de två senaste matcherna, mot Växjö och Färjestad, bara gjort två mål. Man har också förlorat båda matcherna. Detta trots att de skjutit 66 (!) skott på mål – och bara släppt till 27. Nu ligger det topptippade laget farligt nära kvalstrecket, trots att de underliggande siffrorna pekar mot att de spelar som ett topplag.

– Vi gör ju inte tillräckligt med mål för att vinna matcherna. Så det är klart att självförtroendet får sig en liten törn, så är det, konstaterar lagkaptenen Johan Larsson.

– Det är väl lite tillfälligheter, lite skärpa här och där. Det går väl hand i hand. Vi måste vara mer kliniska när vi är där och jobba hårt för att få med sig studsarna som går lite emot just nu.

Är det spelmässigt det brister, eller studsar det bara emot?

– Jag vet inte. Det är väl lite både och. Men man förtjänar ju sin tur. Det gäller att vi jobbar på och kanske är lite mer framför mål och tar oss till de jobbiga ytorna. Det är bara det sista lilla som behövs.



Larsson själv har inte gjort mål sedan han nätade två gånger om i premiären mot Växjö.

– Det är klart jag måste spela bättre. Det börjar där. Jag tycker det var bättre mot Djurgården borta, och man får ta det ett steg i taget. Men det är klart jag vill vara bättre.

Johan Larsson om tuffa säsongen: ”En match i taget”

Larsson har varit med i Brynäslag som både gjort succé och fiasko. Han var med vid SM-guldet 2012 och den succéartade fjolårssäsongen, men lagkaptenen var också med och åkte ur SHL med klubben.

Känner du en stress över att ”nu blir det en till sån här säsong”?

– Nej, det tycker jag ändå inte. Det är klart man vill vinna hockeymatcher, men det finns olika sätt att förlora på också. Mot Växjö i torsdags har vi en som dansar på mållinjen…Den matchen kan vi lika gärna vinna i sudden eller i alla fall få en poäng med oss. Samma sak idag. Det finns inget sådär att ”gör vi det här så vänder det”. utan det handlar om att göra rätt grejer över tid och ha en bra känsla. Nu skapar vi i alla fall framåt, och vi släpper bara in två mål (plus ett i tom kasse). De skapar inte så så mycket.

– Men man kan inte gräva ner sig för djupt om man är där och skapar lägena. Det är skillnad om vi är utspelade och känner en frustration, men där är vi inte. Det handlar om att göra rätt grejer över tid. Vi skapar lägen, och vi släpper bara in två mål. Vi har ju chansen att göra två. Det är surt. Jag tycker inte Färjestad har så mycket, men de gör mål och så är det ibland.

Märker ni av ett större tryck för att ni är topptippade?

– Nej, vi pratar inte om det på det sättet och vi vet att det är en tuff liga. Det där har vi släppt. Nu gäller det bara att fokusera på en mach i taget och försöka klättra i tabellen ju längre in i säsongen vi kommer.

– Jag tycker gruppen känns bra. Vi har en bra grupp och jobbar på. Så det finns inga problem där. Vi ska göra det här tillsammans. Det går upp och ner och just nu är det lite ner, så det gäller att jobba på och prata med varandra så kommer det vända.

Niklas Gällstedt om Brynäs tuffa läge

De underliggande siffrorna vittnar om att Brynäs, rent spelmässigt och chansskaparmässigt, alltjämt är ett topplag.

– Vi pratar inga siffror, men det är klart man har en bild av matcherna och vi skapar ju lägen. Det är bra. Men det handlar ju om att sätta dem och vinna matcher. Det är där vi är.

Tränaren Niklas Gällstedt upplever en frustration över att Brynäs återigen är spelförande men inte för med sig resultatet.

– Vi skjuter 39 skott på mål och gör bara ett mål. Det grinar illa. Det är för rassligt. Det blir som att jag står här och upprepar mig själv. Vi skapar tillräckligt för att göra fler mål, så det är en frustrerande förlust, säger han.

– I första och andra perioden blockar de (Färjestad) för mycket. Vi måste ta oss igenom blocket. Dessutom släpper vi till för klara målchanser på våra hemgångar. Men vi fortsätter jobba.

Niklas Gällstedt.

Foto: Bildbyrån.

Gällstedt om nyförvärven

Gällstedt menar att det inte finns någon panik i spelartruppen.

– Det är ingen skillnad i gruppen. Alla ställer upp på det vi pratar om. Energin är jättebra. Är det någon som börjar spreta kan det bli jobbigt – men det tror jag inte. Det är jätteviktigt att vi tillsammans tror på det.

Det är många av nyförvärven som inte kommit igång målmässigt, exempelvis har både Kieffer Bellows och Axel Jonsson-Fjällby bara gjort ett mål. Upplever du att fler behöver kliva fram och producera?

– Vi försöker varje dag att få fler som levererar. Och så länge du har X antal skott mot mål…Det är värre om du inte har skott på mål över huvud taget. Men som sagt, så länge du har skott på mål är det bara att jobba vidare.

Era underliggande siffror ser bra ut, men ni får inte med er resultaten. Kan det bli en falsk trygghet på något sätt?

– Underliggande siffror är ett hjälpmedel, men det är fortfarande tre poäng vi jobbar för varje dag. Så nej, det tror jag inte. Vi jobbar bara för tre poäng.

Förra säsongen seriesegrare Brynäs ligger just nu precis runt det negativa kvalstrecket. De har nu tre raka bortamatcher innan landslagsuppehållet.











