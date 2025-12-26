Brynäs kvar i bottenträsket – Timrå bröt förlustsviten

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Seger för Timrå IK med 2–0 mot Brynäs

Simon Forsmark matchvinnare för Timrå IK

Andra förlusten i följd för Brynäs

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Timrå IK i SHL. Men hemma mot Brynäs bröts den tuffa sviten. Det blev 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) i matchen i SCA Arena.

Luleå nästa för Timrå IK

Timrå IK tog ledningen efter 10.47 genom Simon Forsmark assisterad av Ludvig Levinsson och David Lilja.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

11.38 in i tredje perioden satte Marcus Westfält pucken framspelad av Erik Walli Walterholm och Jeremy Boyce-Rotevall och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Timrå IK har en seger och fyra förluster och 8–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har två vinster och tre förluster och 8–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Timrå IK är Luleå. Brynäs tar sig an Örebro Hockey hemma. Båda matcherna spelas söndag 28 december 18.00.

Timrå IK–Brynäs 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (10.47) Simon Forsmark (Ludvig Levinsson, David Lilja).

Tredje perioden: 2–0 (51.38) Marcus Westfält (Erik Walli Walterholm, Jeremy Boyce-Rotevall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 1-2-2

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK: Luleå HF, borta, 28 december 18.00

Brynäs: Örebro HK, hemma, 28 december 18.00