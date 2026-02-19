Efterlängtad seger för Örebro Hockey – steg åt rätt håll mot Frölunda

Örebro Hockey-seger med 5–4 efter förlängning

Örebro Hockeys Patrik Karlkvist tvåmålsskytt

Tredje raka förlusten för Frölunda

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Örebro Hockey i SHL. Men hemma mot Frölunda bröts den tuffa sviten. Det blev 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0) efter förlängning i matchen i Behrn Arena.

Patrik Karlkvist blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 3.13 in i förlängningen.

Patrik Karlkvist med två mål för Örebro Hockey

Patrik Karlkvist gjorde 1–0 till Örebro Hockey efter 9.41 med assist av Milton Oscarson och Noah Steen.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Jere Innala i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 5.23 gjorde Örebro Hockey 2–1 genom Jesse Ylönen.

Ivar Stenberg och Henrik Tömmernes såg till att Frölunda vände till ledning med 2–3.

Frölunda utökade ledningen genom Arttu Ruotsalainen efter 14 sekunder i tredje perioden.

Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 4–4 genom David Quenneville och Milton Oscarson med knappt tre minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 3.13 innan Örebro Hockey också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Patrik Karlkvist, framspelad av David Quenneville och Patrik Puistola.

Örebro Hockeys Patrik Karlkvist stod för två mål och två assists och David Quenneville gjorde ett mål och två målgivande passningar. Henrik Tömmernes gjorde ett mål och två assist för Frölunda.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Örebro Hockey med 10–20 och Frölunda med 14–19 i målskillnad.

Det här betyder att Örebro Hockey är kvar på tolfte plats och att Frölunda fortfarande leder serien.

Örebro Hockey tar sig an Leksand i nästa match borta lördag 21 februari 18.00. Frölunda möter samma dag 15.15 HV 71 borta.

Örebro Hockey–Frölunda 5–4 (1–0, 1–3, 2–1, 1–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (9.41) Patrik Karlkvist (Milton Oscarson, Noah Steen).

Andra perioden: 1–1 (23.46) Jere Innala (Linus Weissbach, Henrik Tömmernes), 2–1 (25.23) Jesse Ylönen (Patrik Karlkvist, David Quenneville), 2–2 (27.26) Ivar Stenberg (Erik Thorell, Henrik Tömmernes), 2–3 (30.34) Henrik Tömmernes (Theodor Niederbach).

Tredje perioden: 2–4 (40.14) Arttu Ruotsalainen, 3–4 (48.02) David Quenneville (Patrik Karlkvist, Patrik Puistola), 4–4 (58.00) Milton Oscarson (William Wikman, Glenn Gustafsson).

Förlängning: 5–4 (63.13) Patrik Karlkvist (David Quenneville, Patrik Puistola).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-0-4

Frölunda: 1-1-3

Nästa match:

Örebro Hockey: Leksands IF, borta, 21 februari 18.00

Frölunda: HV 71, borta, 21 februari 15.15