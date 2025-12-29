Efter succén – profilen stannar: ”Någonting väldigt bra på gång”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmö flyger fram i SHL och ligger femma i tabellen. Nu väljer klubben att förlänga kontraktet med assisterande tränare Jens Nielsen.

Malmös tränartrojka jobbar vidare med varandra.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Tomas Kollars Malmö är ett av SHL:s hetaste lag och ligger just nu femma i tabellen. Med en liten budget har laget överpresterat så här långt och ser vassa ut inför vårkanten. Nu står det också klart att man fortsätter med kontinuitet på tränarbänken.

Jens Nielsen, den tidigare storspelaren, förlänger sitt kontrakt som assisterande tränare.

— Det känns otroligt kul att få jobba två säsonger till i Malmö. Vi har någonting väldigt bra på gång. Jag trivs väldigt bra med övriga staben och hela laget, som utvecklas varje dag, säger han själv i ett pressmeddelande.

Jens Nielsen stannar i Malmö

Det nya kontraktet sträcker sig till 2028. Tidigare har 56-åringen tränat Danmarks landslag och även varit verksam i Leksand inom flera olika roller.

Jens Nielsen och Bert Robertsson har nu kontrakt till 2028 samtidigt som Tomas Kollars kontrakt går ut 2027.

— Vi har ett tränarteam som är väldigt tight, jobbar bra ihop, utmanar varandra och trivs ihop. Jens är en stor del i det. Han bidrar mycket med balans till vår grupp och kompletterar resten av tränarna på ett bra sätt. Hans ansvarsområde har en stadig kurva uppåt, både gällande offensiven och individuellt arbete med spelarna. Bägge parter ser fram emot fortsatt samarbete, säger sportchef Oscar Alsenfelt.