”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Från och med lördagens omgång infördes hårdare bestraffning för filmning. Nu meddelar SHL att Färjestads Viktor Lodin frias och slipper böter.

”Av filmsekvensen framgår att Viktor Lodin får ett lättare slag över handsken/handleden”, skriver disciplinnämnden om situation i Brynäs-matchen.

Viktor Lodin straffas inte för filmning. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Hårdare bestraffning för filmningar genom att höja bötesbeloppet för spelare. Detta var beskedet som SHL gav inför lördagens omgång för att göra slut på problemet.

Under söndagen blev sedan Färjestads Viktor Lodin första spelare att anmälas för ”diving” efter beslutet. Men nu, efter att disciplinnämnden tittat på bilderna från mötet med Brynäs, meddelar ligan att Lodin frias, och slipper betala böter.

I beslutet menar nämnden att det inte går att bevisa att slaget från Brynäs Kieffer Bellows inte tar på Lodins handled.

– Vid den anmälda situationen så tar slaget från Brynäs spelaren på den oskyddade ytan mellan handske/armbågsskydd och det vet alla hockeyspelare att det gör väldigt ont att få ett slag direkt på benet där, säger Lodin i sitt försvar vid anmälan.

– Reaktionen är omedelbar och det syns tydligt att jag skakar handen och tar av handsken kort för att känna/kolla vad som hänt, sen tar jag på mig den igen. Att jag skulle försöka lura till mig en utvisning vid ledning 6-0 är varken sant eller rimligt att tro. Detta är en ren reaktion på ett slag mot oskyddat område vilket videobilderna visar tydligt, fortsätter han.

Se situationen HÄR.