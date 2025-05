Efter degraderingen – väljer toppklubb: ”Bästa alternativet”

Efter historiska säsongen som nykomlingar i SHL snubblade Brynäs på mållinjen och förlorade finalen mot Luleå.

Klubben får nu börja om och presenterar sitt första nyförvärv – MoDos Mattias Norlinder.

– Laget har haft en grymt bra säsong som vi nu kan bygga vidare på, säger Norlinder till klubbens hemsida.

Mattias Norlinder blir Brynäs första nyförvärv. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.



Brynäs gjorde historia under den gångna säsongen när klubben slog flera rekord. Bland annat var Brynäs första nykomlingen någonsin som vunnit grundserien och tagit sig till final. Efter den tuffa förlusten mot Luleå får Brynäs nu börja om.



Hittills har åtta spelare lämnat Gävle-klubben och just nu är det endast 14 spelare med i nästa säsongs trupp. Nu presenterade Brynäs sitt första nyförvärv – MoDo-backen Mattias Norlinder har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.



— Det känns skönt att ha det här klart. Brynäs har varit tydliga med att de vill ha hit mig och jag har känt själv att det var det bästa alternativet för mig. Gävle är en riktig hockeystad med hängivna supportrar och laget har haft en grymt bra säsong som vi nu kan bygga vidare på. Där hoppas jag att jag kan vara med och bidra till fortsatta framgångar, säger Norlinder till klubbens hemsida.

”Känns riktigt bra”

Norlinder kom tillbaka till Sverige efter tre säsonger i Nordamerika. Däremot var han utlånad till Frölunda under stora delar av första säsongen. Norlinder fick spela några NHL-matcher för Montreal Canadiens men framförallt i AHL och Laval Rocket. Denna säsong har 25-åringen spelat för MoDo men nu lämnar han klubben för Brynäs.



— Det känns riktigt bra att Mattias ansluter. Han är en skridskoskicklig back som har många egenskaper som tilltalar oss. Hans snabba åkning och skicklighet med pucken passar verkligen bra in i vårt sätt att spela. Mattias har alltid varit en uppskattad lagkamrat som vi tror och hoppas kommer att ta ytterligare kliv i vår miljö och hjälpa laget till att nå goda resultat, säger sportchefen Johan Alcén.



Alcén menar att Norlinder har samlat på sig en stor erfarenhet trots sin unga ålder och ser fram emot att få in honom i laget. Sportchefen har nu fixat första pusselbiten till truppen, men har mycket arbete kvar innan nästa säsong drar igång.