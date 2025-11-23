Efter lördagsomgången – tre spelare anmäls

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var en full SHL-omgång under lördagen. Nu har tre spelare hamnat hos discplinnämnden och riskerar bestraffning.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

En händelserik lördag i SHL har resulterat i flera potentiella avstängningar och bötesstraff. Under söndagen skickade situationsrummet vidare tre spelare till discplinnämndens bord. Där både Djurgårdens Jesse Ylönen och Malmös Johan Ivarsson riskerar avstängning.

Samtidigt som Eskild Bakke-Olsen i Linköping kan få böter efter en misstänkt filmning.

Noterbart är däremot att Emil Larmi inte misstänks för sin misstänkta filmning. FBK-målvakten blev hårt kritiserad efter en situation i gårdagens match mot Djurgården. Men det bedömdes alltså inte vara en filmning av situationsrummet.

Både Ylönen och Ivarsson fick matchstraff under gårdagen. Det återstår nu att se vilka straff de får. Misstankarna är huvudtackling respektive roughing.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects