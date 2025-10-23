Eemeli Suomi hann bara med två SHL-matcher innan olyckan var framme – nu är den finska forwarden redo för en comeback. Växjö Lakers meddelar att 29-åringen kommer att spela i kvällens match mot Brynäs.

– Eemeli får komma in och vara en del av en offensiv enhet, säger Växjös huvudtränare Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Eemeli Suomi. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Eemeli Suomi värvades till Växjö Lakers efter tio säsonger i Liiga med Ilves –det har dock inte blivit någon kanonstart för 29-åringen i SHL.

Forwarden hann bara spela två matcher med sin nya klubb innan skadan var framme, sedan dess har han varit uppsatt på skadelistan. Nu ska Suomi dock göra comeback i kvällens match mot Brynäs. Han kommer att spela tillsammans med Dylan McLaughlin och Felix Robert.

– De spelade i hop på försäsongen och det såg intressant ut. Nu har vi ju inte kunnat använda dem eftersom att Eemeli varit skadad men tanken har varit dem tillsammans, säger Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Eemeli Suomis intåg i kedjan kommer att bidra med ytterligare offensiv kraft.

– Eemeli får komma in och vara en del av en offensiv enhet och göra det han är bäst på.

Source: Eemeli Suomi @ Elite Prospects