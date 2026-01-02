Får fortsatt förtroende i SHL

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Edvin Hammarlund blir kvar i Linköping två matcher ytterligare. Backen lånades in mot Örebro i tisdags och får nu alltså en fortsatt chans i högsta ligan.

Edvin Hammarlund jublar efter ishockeymatchen i SHL mellan Linköping och Örebro den 30 december 2025 i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Linköping valde inför matchen mot Örebro den 30 december att låna in Edvin Hammarlund. Backen inledde säsongen med fyra matcher i Luleå där han även gjorde SHL-debut. Det blev sedan en flytt till Almtuna i Hockeyallsvenskan där det på 26 matcher har blivit sex poäng.

I årets sista match fick han sedan alltså chansen i SHL.

När Linköping vann med 4-3 mot Örebro spelade 28-åringen över 13 minuter. Nu får han chansen på nytt i klubben. LHC meddelar nämligen att lånet har förlängts över de två nästkommande matcherna. Det är en bortamatch mot Malmö på lördag och en hemmamatch mot Frölunda på tisdag.

Linköping ligger just nu tia i tabellen och är i fortsatt behov av poäng.

Edvin Hammarlund har gjort tre säsonger i Djurgården sedan tidigare. Där var han med och spelade upp klubben i SHL förra våren.

Source: Edvin Hammarlund @ Elite Prospects