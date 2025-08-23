Duo slapp matchstraff efter slagsmålet i rivalmötet

Örebro gick mot storseger mot rivalen BIK Karlskoga.

Då hettade det till rejält – och blev fullt slagsmål.

– Jag fick en slashing över händerna när jag åkte mot mål, säger Örebro-backen David Quenneville om förspelet till NA.

Örebro och Karlskoga möttes i hett rivalmöte på Gotland under fredagskvällen. Segern gick till Örebro som därmed kommer att få spela final på lördagen mot HV71.

Med det sagt var resultatet en av sakerna som var minst intressant med matchen. I slutskedet när det började närma sig slutet på matchen och ställningen var 4–1 till Örebro, hände det saker på riktigt.

Norske målvakten Trym Gran hade precis blockerat ett skott och när domaren blåste av för tekning blev det fullt slagsmål bakom målet. Viktor Lennartsson i Karlskoga gav sig på David Quenneville och de började att kasta nävar mot varandra.

Örebros David Quenneville slåss med Viktor Lennartsson i Karlskoga.

Foto: Skärmdump från Expressens sändning.

Scenerna slutar med att de säras på och stormar av isen. Det hela möttes av stort jubel från publiken i Visby. David Quenneville stormade av isen och båda fick ”bara” två minuters utvisning.

”Jag fick en slashing över händerna”

Den kanadensiske backen berättar för NA efter matchen varför han valde att ta sig av isen så fort som möjligt.

– Jag fick en slashing över händerna när jag åkte mot mål. Och efter bråket så … det är svårt att göra något du ångrar om du bara beger dig av isen. Så jag åkte bara av. Jag tycker det var ett rätt förnuftigt beslut om jag ska vara ärlig. Det var tjafsigt på slutet och man vill inte vara i en situation där man gör någonting dumt säger han och fortsätter.

– Att undvika göra något dumt som man ångrar. Det var slutet på matchen och vi hade kontroll på det och var inte så oroliga över det. Vi kan kalla det för förebyggande åtgärder.

