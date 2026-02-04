”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skadan på kaptenen och trotjänaren Oscar Fantenberg slog hårt.

Efter 10 månader utan matchspel närmar han sig nu en comeback, uppger Corren.

Oscar Fantenberg närmar sig comeback efter en långtidsskada

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

För första gången efter Oscar Fantenbergs handskada gick han ut på isen med en blå tröja, vilket innebär att han är tacklingsbar. Nu närmar en återkomst sig för backen. Men något speciellt datum när han gör comeback är ännu inte bestämt.

– Nej, inte exakt men att träna för fullt är ett steg i rätt riktning och känns väldigt bra. Sedan har jag inte kunnat träna för fullt på tio månader så det gäller att vara smart nu, säger Fantenberg till Corren.

”Jag ville hänga med och se matchen”

Backen följde med Linköping HC till Göteborg för att följa sitt lag.

– Jag ville hänga med och se matchen. Vad det ger de andra det får de svara på men det är kul att vara med och vara mer involverad nu när man börjar träna. Sen om jag kan hjälpa till på träning eller liknande så gör jag det gärna.

Linköpings defensivt ansvarige tränare, Magnus Johansson, räknar inte med att Fantenberg är redo för match redan imorgon. Däremot förväntas en annan back göra comeback till morgondagens match mot Timrå, nämligen Erik Norén.