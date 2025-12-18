”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping HC tar emot Djurgården.

Då behöver Mikael ”Musse” Håkansons lag inte ställas mot målvaktsjätten Magnus Hellberg.

DIF bekräftar på torsdagen att stjärnan har insjuknat.

Magnus Hellberg saknas mot LHC. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0292

Djurgården har stått för en imponerande säsongsstart och har spelat ihop 42 poäng på 26 matcher, och ligger med det femma i SHL. På torsdagen möter nykomlingen Linköping på bortais, och LHC har spelat upp sig på senare tid. Från att ha varit fast i botten i början, har man nu sex poäng ned till kvalplatserna, där HV71 innehar den översta.

Men för ett alltmer formstarkt Linköping skadar det inte att Djurgården åkt på en rejäl smäll inför torsdagskvällens stormatch. Djurgården har nämligen inte möjlighet att ställa Magnus Hellberg mellan stolparna på grund av sjukdom. I stället kliver Daniel Marmenlind in i mål, och Hugo Hävelid tar sig in i DIF:s bås.

Kan göra SHL-debut

Hemmalaget saknar en del starka namn, Remi Elie, Johan Johnsson, Theodor Lennström, David Bernhardt och den JVM-uttagna Loke Krantz. William Proos återvänder från lånet i Almtuna och är med för första gången i år som trettondeforward. Blir det några minuter – då begår den tidigare Leksands-talangen SHL-debut.

Nedan följer hela Djurgårdens och Linköpings uppställningar.

#𝗟𝗛𝗖𝗗𝗜𝗙 | 𝗟𝗔𝗚𝗘𝗧



Magnus Hellberg utgår med sjukdom och ersätts av Hugo Hävelid. Här är Djurgårdslaget som möter Linköping i Saab Arena! 💛#DIFHockey | #AlltidOavsett pic.twitter.com/tmUhyQ8PPH — Djurgården Hockey (@DIFHockeyse) December 18, 2025