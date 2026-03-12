Viggo Björck visade vägen – på 18-årsdagen

Djurgården vann med 3–1 mot Frölunda

David Blomgren matchvinnare för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

På torsdagen möttes Frölunda och Djurgården i Scandinavium i SHL. Senast lagen möttes tog Frölunda en enkel seger med 6–1, men den här gången var det Djurgården som vann. Slutresultatet blev 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Skellefteå AIK nästa för Djurgården

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

15.25 in i andra perioden gjorde Djurgården 1–0 genom Viggo Björck på passning från Joey Laleggia.

Efter 7.33 i tredje perioden gjorde Djurgården 0–2 genom David Blomgren.

Theodor Niederbach reducerade dock för Frölunda med bara fyra minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Djurgården kunde dock avgöra till 1–3 med 1.51 kvar av matchen genom Anton Frondell.

Frölunda har en vinst och fyra förluster och 8–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har tre vinster och två förluster och 16–15 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Frölunda på andra plats i tabellen medan Djurgården är på nionde plats.

I nästa match möter Frölunda Malmö hemma och Djurgården möter Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas lördag 14 mars 15.15.

SHL, Scandinavium

Andra perioden: 0–1 (35.25) Viggo Björck (Joey Laleggia).

Tredje perioden: 0–2 (47.33) David Blomgren (Viggo Björck, Anton Frondell), 1–2 (56.56) Theodor Niederbach (Jacob Peterson, Ivar Stenberg), 1–3 (58.09) Anton Frondell (Victor Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 1-1-3

Djurgården: 3-0-2

