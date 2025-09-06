Djurgården vinner genrepet – inför SHL-återkomsten

De är tillbaka i SHL efter tre år i Hockeyallsvenskan. I den sista träningsmatchen innan premiären om en vecka besegrade också Djurgården Växjö med 3-1.

Djurgården besegrade Växjö i genrepet.

Foto: Emma Wallskog / Bildbybrån.

Djurgården vann senaste träningsmatchen mot Linköping och spelade under lördagen sitt genrep inför SHL-premiären. Växjö stod för motståndet hemma på Hovet och det blev seger för stockholmslaget.

Redan efter fyra minuter gav Emilio Pettersen hemmalaget ledningen.

Glädjen blev däremot kortvarig efter att Växjös Lucas Elvenes hittat kvitteringen bara dryga minuten senare. Målvakterna Magnus Hellberg (Djurgården) och Ludvig Persson (Växjö) gjorde en bra insats och det blev inget mer mål i den första perioden.

Gustav Lindström klev sedan fram i början av den andra akten och skickade in 2-1-målet för Djurgården. Ett ledningsmål som räckte länge. För något mer mål föll inte utan både den andra och tredje perioden spelades klart utan att vi fick något mer nätrassel.

För Växjö har det varit en resultatmässigt tung försäsong. Det har var förlust nummer fyra i följd och på de matcherna har de endast mäktat med tre mål.