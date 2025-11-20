”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sex poäng på de första 17 matcherna i SHL. Nu har Djurgården säkrat upp Viggo Björck, född 2008, på ett avtal till 2027.

– Jag är otroligt glad och nöjd över att ha signat. Det känns sjukt häftigt att få spela framför er supportrar och det är inget som jag tar för givet. Nu fortsätter vi att gasa framåt, säger 17-åringen.

Niklas Wikegård och Viggo Björck. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Viggo Björck skulle presentera sig på den stora scenen under 2025/26 var väntat. Att Täby-talangen, född 2008, skulle bli en så stor faktor direkt trodde färre.

Nu har den 17-årige stortalangen, som väntas gå tidigt i sommarens NHL-draft, belönats av Djurgården med ett nytt avtal.

– Djurgården och Stockholmshockeyn har fått fram en ny väldigt spännande spelare. Viggo är en otrolig talang och en matchvinnartyp som kan göra något extra på isen i alla lägen. Han är en spelare som kommer att sätta enorma avtryck, både under den här säsongen och längre fram i karriären, säger Niklas Wikegård på lagets sajt under onsdagskvällen.

Wikegård: ”Tagit för sig på ett fantastiskt sätt”

Kontraktet är skrivet till 2027, och följer den mycket framgångsrika juniortiden där Björck, som 16-åring, slog tidernas poängrekord i J20-serien med totalt 74, och sedan tog SM-guld med både J18 och J20.

– Det är otroligt glädjande att se hur vi i Djurgår’n tillsammans med hela Stockholmsområdet fortsätter att fostra fina hockeyspelare. Viggo har kommit upp och tagit för sig på ett fantastiskt sätt i SHL, där han imponerat på allt och alla. Vi vet vilken talang han är och det känns härligt att han fortsätter sin utvecklingsresa under Djurgårdsflagg över åtminstone den här och nästa säsong, fyller Wikegård i.

När Sverige spelar JVM i december väntas Björck finnas med i truppen som dubbelt underårig. Tidigare har Axel Sandin Pellikka, Lucas Raymond, Alexander Holtz och Rasmus Dahlin fallit in i samma kategori av svenska U18-spelare i mästerskapet.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects



