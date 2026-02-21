Därför klev duon av för Djurgården: ”Vi hoppas”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården föll med 1–2 mot Timrå under lördagen. Som lök på laxen klev dessutom både Marcus Krüger och Albin Grewe av under mötet.

– Det där ser inte trevligt ut alls, sade TV4:s kommentator när den sistnämnde föll ihop på isen.

Marcus Krüger och Albin Grewe klev av när Djurgården föll mot Timrå. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var mot slutet av den andra perioden som olyckan först var framme för Albin Grewe. DIF-forwarden fick en crosschecking i sidan av Timrås Albin Sundin och föll handlöst ihop på isen.

– Det där ser inte trevligt ut alls. Grewes ena knä lär ha fått sig en törn där, sade TV4:s kommentator Rickard Jansson i sändningen, samtidigt som Grewe syntes halta ut i omklädningsrummet.

Grewe återkom inte heller till spel i tredje perioden, och istiden stannade på 06.14. Värre skulle det dock bli för stockholmslaget.

Under den tredje perioden saknades plötsligt Marcus Krüger som center mellan Victor Eklund och Anton Frondell. Inte heller den 35-årige kaptenen, som dittills spelat drygt 15 minuter, kunde komma tillbaka. Djurgården fick därmed jaga en 2–2-reducering utan viktiga kuggarna.

– Grewe åkte på en smäll. Krüger är sjuk, så vi hoppas få honom tillbaka nästa match, uppdaterar huvudtränaren Robert Kimby i TV4 efter slutsignal.

Noll poäng sedan återstarten: ”Behöver ta bättre ansvar där”

Efter alla dessa avbräck hade Djurgården tappat 1–1 till 1–2. Detta då en utvisning på Gustav Lindström gav insläppt mål i boxplay. Därefter blev det irriterat flera gånger om när DIF jagade, men Jacob Johansson stod emot.

Stockholmarna hade fyra raka segrar innan OS-uppehållet, men har nu noll poäng av sex möjliga sedan återstarten.

– Det är en tajt match. De gör ett i powerplay, vi gör inget. Vårt powerplay har inte varit bra på länge, och vi behöver ta ett bättre ansvar där som individer, tycker jag, säger Robert Kimby i TV4 och fortsätter.

– Sen är det små marginaler. Vi har några som studsar längs mållinjen, det har de också, men jag tycker överlag att vi kommer hit och gör en ganska bra match. Det räcker inte idag.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects