”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården blev nollade hemma mot Malmö Redhawks.

DIF har nu sju raka hemmaförluster – vilket är den sämsta sviten i klubbens historia.

– Hemma eller borta, det spelar inte så stor roll, säger tränaren Robert Kimby till TV4.

Robert Kimby och Djurgården sätter bottenrekord hemma på Hovet. Foto: Bildbyrån (Montage)

Djurgårdens tunga form fortsätter.

Inte heller hemma mot Malmö kunde laget vända trenden utan i stället kom ännu en förlust. Det blev en tajt och tät match på Hovet som slutade med att bortalaget vann med 1-0 sedan Linus Öberg gjort matchens enda mål i powerplay under andra perioden.

Djurgården sköt 27 skott på mål men lyckades inte få hål på Malmö-keepern Oskar Blomgren utan blev nollade.

– Det är klart att det är surt, vi har inte marginalerna med oss. Det finns såklart bra saker men om man bara tittar på fakta, eftersom vi förlorar så räcker det inte. Vi behöver bryta den här trenden men det vill sig inte för oss i dag, säger DIF-tränaren Robert Kimby till TV4 och fortsätter:

– Det är en jämn match, vi har ju bra lägen men behöver ta bättre betalt och göra mål på chanserna vi har. Det kanske man inte kan kalla marginaler eftersom man behöver någon form av skicklighet också. Samtidigt tycker jag att vi gör tillräckligt mycket bra saker för att vinna matchen, men när vi inte gör det spelar det inte så stor roll.

Mardrömssiffror för Robert Kimby och Djurgården

Tidigare har Hovet varit en stark hemmaborg för Djurgården. Men just nu har stockholmarna en mardrömslik form hemma i huvudstaden. Efter 0-1 mot Malmö har Djurgården nu förlorat hela sju raka hemmamatcher.

Djurgårdens svit på sju raka förluster på hemmaplan är tangerat bottenrekord i klubbens historia. Sju raka hemmaförluster är den sämsta sviten i klubbens historia, tillsammans med under säsongen 2020/21, då DIF också förlorade sju hemmamatcher i rad.

– Hemma eller borta spelar inte så stor roll. Sju matcher med noll poäng, det är det viktiga för mig. Det är så vi pratar om det. Vi vill ta poäng och vinna hockeymatcher. Vi har inte gjort det i de matcherna som du pratar om, sedan om det hade varit hemma eller borta så ger de lika få poäng liksom, säger Robert Kimby om sviten.

Trots den tunga formen ligger Djurgården kvar på slutspelsplats. De är dock endast två poäng före Örebro och Linköping som ligger under slutspelsstrecket.

Djurgården – Malmö 0–1 (0-0,0-1,0-0)

Djurgården: –

Malmö: Linus Öberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects