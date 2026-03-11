Magnus Hellberg: Inte ligans MVP

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Djurgården säkrade nytt SHL-kontrakt började Magnus Hellberg pekas ut som MVP i ligan. Men själv håller han inte helt med.

– Det finns väldigt många bra spelare i den här ligan som förmodligen förtjänar det priset, säger han till hockeysverige.se efter 6–4 mot Växjö.

Magnus Hellberg pekar ut vännen som MVP i SHL. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Var hade Djurgården varit utan Magnus Hellberg?

När stockholmslaget klev in i tisdagens SHL-möte med Växjö hade denna fråga redan börjat eka bland experter och supportrar. Detta då den 34-årige burväktaren, med tre omgångar kvar att spela, varit högst bidragande till ett nytt kontrakt i ligan. En 6–4-seger senare står det även klart att DIF får spela play in under 2025/26.

Hellberg själv är dock ödmjuk efter omgång 50, och menar att MVP-priset borde gå till någon annan.

– Självklart är det en otrolig komplimang. Samtidigt finns det väldigt många bra spelare i den här ligan som förmodligen förtjänar det priset. Det är kul att man blir nämnd i de sammanhangen, men jag försöker bara fokusera på det jag kan påverka och vara så bra som möjligt varje kväll, varje match, och försöker göra mitt i Djurgården. Det finns otroligt många bra spelare, så det är svårt för mig att sia, men självklart är det en komplimang att bli nämnd, säger han till hockeysverige.se.

Vem är då SHL:s mest värdefulla spelare?

– Oscar Lindberg är en gammal vän till mig som jag spelat med borta i Nordamerika. Jag vet vilken bra hockeyspelare det är och det har han visat den här säsongen. Jag tycker Oscar Lindberg självklart är där uppe. Han har varit otroligt bra den här säsongen, och det har varit väldigt kul att se.

Totalt 944 räddningar: ”Får alltid energi…”

För Djurgården återstår nu Frölunda borta och Skellefteå hemma innan slutspelet rullar igång. Där kommer Hellberg oavsett motstånd att bli en nyckel med sitt målvaktsspel och sin långa erfarenhet från karriären i NHL, AHL, KHL, OS, VM, med mer. Men frågan är om det finns energi nog efter 38 av 50 spelade matcher hittills.

– Man får alltid extra energi när slutspelet börjar. Det har varit en tuff säsong, men samtidigt väldigt inspirerande och motiverande. Vi har haft en otroligt rolig grundserie. Det har varit många höga toppar och låga dalar, men överlag så känns det väldigt bra fysiskt och mentalt. Det känns väldigt kul att kliva in i ett slutspel, menar Hellberg själv som även tog emot pris som ”Årets Järnkamin” av supportrarna inför nedsläpp.

Ingen annan målvakt har gjort fler räddningar än Magnus Hellberg hittills denna grundserie. Närmast hans 944 kommer Skellefteås succéman Strauss Mann på 825. Ändå är han bland de bästa sett till räddningsprocent i serien.

Source: Magnus Hellberg @ Elite Prospects