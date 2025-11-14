”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förra säsongen gick de en tung matchserie mot varandra. Nu lånar Djurgården ut Arvid Costmar till Södertälje.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Arvid Costmar har haft en tung säsong i Djurgården och inte varit med i truppen sedan slutet på oktober. Nu kommer forwarden att lånas ut under helgen för att få speltid. Det blir då till Södertälje i Hockeyallsvenskan. Förra säsongen var lagen rivaler i kampen om en SHL-plats.

Forwarden var med i tre av de sju matcherna som lagen spelade mot varandra i semifinalen. Han tog bland annat även ett matchstraff som ledde till två matchers avstängning. Men nu kommer forwarden istället att dra på sig SSK-dressen.

— Arvid har haft en säsongsinledning där han dels varit skadad och dels stått utanför truppen lite. Han behöver istid och den här lösningen passar just nu därför väldigt bra både för Djurgår’ns och för hans egen del, säger Niklas Wikegård.

Kommer ställas mot AIK

Han är spelklar redan till kvällens match mot Bik Karlskoga på bortaplan. Han kommer även att spela i morgondagens match mot AIK.

Södertälje har gått tungt i årets Hockeyallsvenskan. I onsdags hade de ledningen med 3-1 i sista perioden mot Nybro, men förlorade med 3-5. Nu får de in välbehövlig förstärkning på forwardssidan. SSK har också gjort sig av med flera tilltänkta spetsspelare. Till helgens matcher får de också tillbaka Felix Öhrqvist, som under gårdagen spelade i SHL med Linköping.

Förra säsongen gjorde Arvid Costmar 29 poäng på 41 matcher i grundserien och ytterligare fyra poäng på tolv matcher i slutspelet.

Source: Arvid Costmar @ Elite Prospects