Ingen annan spelare har gjort fler poäng i Djurgården hittills denna säsong. Nu står det klart att Joe Snively förlänger – trots intresse från klubbar ute i Europa.

– När Joe sa att han – trots ett antal möjligheter i Europa – definitivt ville stanna i Djurgår’n var det inget att tveka på från vår sida, säger Niklas Wikegård.

Joe Snively blir kvar i Djurgården. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

Efter en stark start, vid återkomsten i SHL, har Djurgården fått en nedåtgående trend. Men under denna period har Joe Snively varit hållit igång sin produktion och visat sig som en nyckelspelare.

Nu står det klart att sommarens nyförvärv blir kvar genom ett nytt avtal, skrivet till 2028.

– Vi känner att det här är en härlig kille som vi nu investerat en fin första säsong i. Vi tror dessutom att den investering som vi gör på spelare som kommer utifrån kräver sin tid, sett till att vänja sig vid vår träning och att vänja sig vid spel på Hovet, förklarar Wikegård i ett pressmeddelande.

– Det vill vi bygga vidare på med Joe. För jag, Marcus Due-Boje och ledarteamet tror att han kommer att avsluta starkt här i vår, för att sen komma tillbaka hit till nästa säsong som en ännu bättre spelare.

Nobbade klubbar i Europa: ”Ett antal möjligheter”

Den nu 30-årige Joe Snively presenterades på ett ettårsavtal i början av juli, och satt därmed på ett utgående kontrakt. Vid förlängningen bekräftar även Wikegård att amerikanen haft flera erbjudanden att ta ställning till, från klubbar ute i Europa.

– Joe är en kille med väldigt mycket energi, som alltid är påslagen och som vill fortsätta att utvecklas här. Han trivs jättebra i Stockholm och i föreningen och vi gillar honom både som spelare och som person. När Joe sa att han – trots ett antal möjligheter i Europa – definitivt ville stanna i Djurgår’n var det inget att tveka på från vår sida, säger Niklas Wikegård.

Snively slog sig in i AHL via collegeligan NCAA, på Yale University, men valdes aldrig i NHL-draften. Totalt blev det 27 matcher i NHL, samt 292 i AHL, innan han lämnade Nordamerika.

