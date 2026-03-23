Djurgården: Säsongsanalys och framåtblick

Djurgården var tillbaka i SHL – och överträffade förväntningarna genom att gå till slutspel. Måns Karlsson tittar här på vad som gick rätt och fel den här säsongen – och hur man bör tänka med nästa säsongs lagbygge.

Tvingades bygga om under säsongen – hittade aldrig ett riktigt ”stäm”.

Hellbergs betydelse: ”När såg vi det senast?”

Förklaringarna till raset.

Därför betydde juniorerna så mycket.

Siffrorna som visar Frondells briljans.

Så kan Djurgården ställa upp nästa säsong.

”Djurgårdaren” de borde värva.

I min analys inför säsongen, där jag betygsatte samtliga spelare i SHL, hamnade Djurgården på tolfteplats i mitt tips. I själva verket slutade mesta mästarna så bra som nia. En placering som får anses vara mer än godkänd för en nykomling. Men med tanke på den poängmässiga succé Djurgården gjorde till en början så förstår jag om det ändå finns en besvikelse över att det ”inte ens” blev en kvartsfinal. I synnerhet nu när de var så nära att slå ut Malmö. Jag tycker dock inte att det fanns anledning att begära det, utan Djurgården kan se tillbaka på en lyckad återkomstsäsong i högstaligan.

Med hjälp av fem rubriker ska jag försöka förklara varför säsongen gick som den gick för Djurgården – och hur det kan tänkas gå framöver.