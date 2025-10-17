Djurgården har inlett säsongen starkt i SHL.

Men vid sidan av isen pågår kritiska förhandlingar – som kan ha stor inverkan på Djurgårdens framtid.

Hockeysverige.se kan berätta att det nya beskedet kring Hovets framtid riskerar att försena Djurgårdens planerade träningsanläggning ytterligare.

– Det kom ju som en nyhet för oss, vi hade ju ingen förhandsinformation, säger föreningens ordförande Rikard Josefson.

Att Hovet inte rivs för inte bara med sig positiva effekter. Foto: Montage av foto från Bildbyrån

Antalet isytor att träna på för Stockholms hockeyklubbar har varit ett hett ämne i många år. Men inte mycket har hänt från kommunens sida för att tillmötesgå behovet. Hösten 2022 verkade dock en vändning komma i frågan, då Stockholms stad gav klartecken för planerna att bygga två nya ishallar med tillhörande faciliteter på Tallkrogens BP.

En satsning som väntades säkerställa att Djurgårdens båda seniorlag, juniorlag och ungdomslag skulle kunna få bättre möjligheter att genomföra tillräcklig träningsverksamhet.

Men det skulle också bli ny hemvist för Djurgårdens SDHL-lag, då läktarna i huvudhallen skulle ha publikkapacitet på 2 000 åskådare.

Hovet-beskedet har fått en negativ inverkan

Samtidigt renoverades Avicii Arena och senare kom beskedet att Djurgårdens (och AIK:s) anrika hemmaarena Hovet skulle rivas. En ny vändning i frågan kom den 8 oktober i år, då kommunen gick ut och sade att Hovet inte kommer att rivas till säsongen 2028/29 som planerat.

Enligt uppgifter till Hockeysverige.se är beskedet dock inte bara positivt, utan det lär sätta tillfälliga käppar i hjulet för planerna att bygga en anläggning i Tallkrogen. En anläggning som man skulle gå vidare med under vintern, då besked om bygglov väntas komma mot slutet av året.

Den huvudsakliga anledningen är att de nya planerna att behålla Hovet inte har tagits i beräkning när man har gjort klart detaljplanen kring den nya anläggningen.

Det innebär inte döden för Tallkrogen-projektet, men tidsplanen kommer nu av allt att döma att tvingas skjutas i framtiden, enligt våra källor.

”Det är ett scenario”

Djurgårdens ordförande Rikard Josefson kan inte ge ett definitivt besked i nuläget.

– Jag säger inte att du har fel. Eftersom det här beskedet om Hovet kom nyligen så är det massor med frågor avseende Tallkrogen, Hovet och Avicii Arena som vi måste adressera. Jag kan inte förekomma exakt vad besluten kommer att vara. Men det är självklart så att ett scenario är att Tallkrogen-projektet blir försenat.

Han bekräftar att beskedet kring Hovet har en stor inverkan.

– Det kom ju som en nyhet för oss, vi hade ju ingen förhandsinformation. Det är klart att det ritar ju om kartan lite grann de närmsta åren och det väcker ju ganska mycket frågor hos oss inom Djurgården just nu, säger han och fortsätter.

– Den ena frågan är ju om Hovet blir kvar i, vi säger, tio år till, kommer Stockholms Stad rusta upp Hovet? För även om det är en fantastisk arena så är det också en arbetsplats som är i kraftigt behov av en uppfräschning. Och gör man en uppfräschning på Hovet så är det klart att det kan vara vår hemmaplan, kompletterat med några matcher på Avicii Arena.

Anrika Hovet behöver en uppfräschning – slår Josefson fast. Foto: Bildbyrån

Behovet av anläggningen i Tallkrogen mättas inte av att Hovet eventuellt står kvar i framtiden.

– I grunden så behöver ju Djurgården Hockey ett hem för sina pojklag, flicklag och så vidare. Så behovet av Tallkrogen kvarstår. Däremot så kan det ju vara att tidspressen inte blir lika hård. Men vi bedriver ju också vår ungdoms- och flickverksamhet på Mälarhöjdens IP. Och där är ju den ena ishallen i kraftigt behov av renovering och uppfräsning.

– Så att jag förväntar mig att Stockholms stad kommer på sikt förklara hur man har tänkt att hantera både Mälarhöjdens IP och Hovet. Och det är ju en pusselbit i våra beslut om Tallkrogen.

Valet kan påverka byggnationen

Nästa år är det val i Sverige. Utgången av kommunvalet i Stockholm kan sätta tonen för vad som sker framöver i frågan.

– Det kan ha en inverkan, naturligtvis. Vi har ju dialog med de styrande i Stockholms stad. Men vi har också dialoger med oppositionen och det är klart att skulle vi få en annan majoritet i Stockholms stadshus så blir det ju en ny dialog där andra partier än de styrande idag kan ha helt andra uppfattningar om hur man ska utveckla arenafrågorna i Stockholm. Så det kan absolut bli en kraftig förändring i hur politiken ser på elitidrottande här i staden.

Djurgårdens ordförande bedyrar att man kommer att fortsätta jobba hårt för att få ihop en ny anläggning.

– Innan det här Hovet-beskedet kom så var planen att vi skulle veta om vi får bygglov under slutet av november eller början av december. Bygglovet behövs ju för att kunna bygga, det fattar ju alla. Sedan kommer nästa beslut, kommer vi ekonomiskt också att kunna bära Tallkrogen-anläggningen framöver?