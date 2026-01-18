”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tacklingen fick Frölundas Arttu Ruotsalainen att kliva av tidigt. Nu meddelar SHL att Djurgårdens Håvard Salsten anmäls till disciplinnämnden efter matchstraffet.

Djurgårdens Håvard Salsten riskerar avstängning efter matchstraffet. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var redan efter 90 sekunder i lördagsmötet på Hovet som Håvard Salsten spelat klart. DIF-forwarden hade gått in i en situation nere i sarghörnet och träffat Frölundas Arttu Ruotsalainen olyckligt, och efter granskning slog domarna fast ett matchstraff.

Nu, dagen efter 1–6-förlusten, ser Salsten ut att straffas ytterligare.

SHL meddelar att den norske 25-åringen anmälts till disciplinnämnden. Tacklingen i sig gjorde att Ruotsalainen tvingades kliva av.

”Pucken spelas ner mot kortsargen där den tas emot av Nr 25 i Frölunda. Salsten kommer med fart bakifrån målet och tacklar med sin vänstra axel i huvudet på spelaren i Frölunda. Tacklingen träffar först huvudet sedan kroppen”, skriver man i anmälan.

Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson kunde inte ge någon ordentlig uppdatering kring Ruotsalainens status direkt efter slutsignal.

Se situationen HÄR.

Viktor Lodin anmäld för filmning

På annat håll anmäls även Färjestads Viktor Lodin efter lördagens omgång.

I detta fall handlar det dock om en diving och därmed trolig böter. Vad det landar i blir extra intressant med tanke på SHL:s nya beslut om hårdare bestraffning mot filmningar i form av högre bötessummor.

”När det har spelats 30 sekunder av tredje perioden så är det nedsläpp utanför Brynäs blålinje. Nr 71 Viktor Lodin i Färjestad och Nr 81 Kieffer Bellows i Brynäs står med ryggen mot spelarbåsen. Lodin slår ett lätt slag på benskyddet på Bellows som då slår ett lätt slag över handsken på Lodin som då överreagerar genom att ta av sig sin handske och skaka handen. Genom denna förstärkning så lurar han domaren att ta utvisning på Bellows”.