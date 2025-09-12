Didrik Strömberg har varit en av SHL:s mest otursdrabbade spelare de senaste åren.

Nu hoppas han på en skadefri säsong – utan att han ska behöva ändra sitt sätt att spela för Timrå IK.

– Det är väldigt frustrerande och mentalt påfrestande, säger han till Sundsvalls Tidning.

Didrik Strömberg. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

11, 39, 30 och 27.



Ovanstående siffror står för antalet matcher den ständigt otursdrabbade Didrik Strömberg spelat i SHL:s grundserie under de fyra senaste åren. Den senaste av dessa genomfördes 18 januari då han strax därefter tvingade till operation och inte hann tillbaka innan säsongen tog slut.



För Sundsvalls Tidning berättar nu 31-årige backen om förhoppningarna kring ett skadefritt 2025/26. Detta samtidigt som han förbereder sig för lördagens SHL-premiär med Timrå IK.



– Det har varit struliga säsonger, det är väldigt frustrerande och mentalt påfrestande, men kroppen läker och nu känner jag mig frisk och hel, säger han och fortsätter om förhoppningarna.

– Det är klart att det inte är mycket annat jag vill göra, men det är en tuff idrott och man sätter sig själv för tuffa saker, så jag hoppas ha lite mer tur den här säsongen och kunna hålla mig från skadorna.

Vill inte ändra spelstilen: ”Går inte”

Många av skadorna Strömberg dragit på sig genom åren har varit frakturer som uppstått då han offrat sig för laget. Ändå menar han att han inte kan ändra helt på spelstilen för att undvika problemen.



– Man blir väl lite smartare och försöker tänkte till lite. Men det är svårt också, det finns ju en anledning till varför man är där man är. Det går ju inte att ändra allt för mycket för då försvinner det jag är bra på. Så jag är nog farligt ute om jag börjar fundera för mycket på konsekvenserna som kan komma. Om de kommer så tar jag dem, det är inget som har knäckt mig än, utan något jag tar mig ur och blir starkare och visare av, säger han till ST.



Backen från Sundsvall gjorde sina första matcher för Timrå under 2013/14, då i Hockeyallsvenskan. Detta år blir hans tionde i tröjan. Det nuvarande kontraktet går ut efter 2025/26.

Source: Didrik Strömberg @ Elite Prospects