KLART: Dennis Hall tar över efter ”Bulan”

Thomas ”Bulan” Berglund har lämnat över facklan. 36-årige Dennis Hall är nu presenterad som ny huvudtränare i Luleå.

– Det känns kul att snart få påbörja det konkreta arbetet tillsammans, säger han själv.

Dennis Hall tar över som ny tränare i Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Besvikelsen efter den allsvenska finalen mot Björklöven är fortfarande färsk. Men, till skillnad från Karlskoga som klubb, tar Dennis Hall steget upp i SHL.

Precis som det rapporterats under året kliver 36-åringen in som ersättare till Thomas ”Bulan” Berglund i Luleå. Avtalet är presenterat, och är skrivet över de kommande tre säsongerna.

– Hall är en tränare som är på väg uppåt och som gjort ett väldigt bra jobb i Karlskoga. Vårt intryck av honom och det vi hört från spelare och tränare som har jobbat tillsammans med honom är att det är väldigt duktig hockeytränare som har en stor passion för sitt uppdrag, säger general managern Thomas Fröberg och fortsätter.

– I Dennis får vi in en tränare som är bra kommunikativt och som gillar att jobba väldigt nära sina spelare. Vi känner att han kommer kunna passa väldigt bra ihop med vårt övriga ledarteam och det skall bli kul att se hur de kommer fortsätta utveckla sättet som vi spelar på i Luleå Hockey.

”Delar många värderingar med Luleå”

Stockholmaren, med bakgrund i Farsta och Huddinge, tog steget upp från Hockeyettan 2023. En tung start följde, men Karlskoga satt lugn i båten och framgångarna följde. För ett år sedan utsågs den unge huvudtränaren till Hockeyallsvenskans bästa, och under hans tre år har Bofors tagit sig till två semifinalen och en final.

– Det känns både spännande och inspirerande att komma till en så anrik förening som Luleå Hockey. Jag har största respekt för vad man har byggt upp under tid och det skall bli kul att få vara en del av allt det fantastiska intresse och engagemang som finns kring föreningen, säger han själv och fortsätter.

– Det känns som att jag delar många värderingar med Luleå Hockey kring hur hockey skall spelas, med hårt jobb, stark sammanhållning och en strävan att man skall uppfattas som ett lag som är jobbiga att tas med. Vi kommer bygga allt på ett stabilt försvarsspel och i det offensiva spelet skall vi driva upp farten och kunna spela i högt tempo.