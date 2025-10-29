Brian O’Neill har gjort stor succé i Luleå.

Men under Luleås tunga förlust mot Skellefteå på tisdagen (0-3) kan han nu stängas av.

Brian O’Neill kan stängas av. Foto: Bildbyrån

Luleås stjärna Brian O’Neill kom undan med en crosschecking i matchen mellan Skellefteå och Luleå i går. Men efter storförlusten (0–3) mot rivalen så kommer han nu att riskera att stängas av i efterhand.

Disciplinnämnden har tagit emot en anmälan från Players Safety Group om O’Neills crosschecking i ansiktet på Skellefteås målskytt Oliver Okuliar.

Spelet var avblåst när slovaken åkte mot Brian O’Neill och i farten fick han en crosschecking mot ansiktet. Det dömdes inte ut någon utvisning i matchen, men nu kan han straffas i efterhand.

Skellefteå vann med 3–0 efter mål från just Oliver Okuliar men även Arvid Lundberg och Rickard Hugg.

