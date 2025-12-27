”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under gårdagen meddelade Edmonton Oilers att man bryter kontraktet med David Tomásek – som nu är tillbaka i Karlstad.

Stjärnan tränade med Färjestad redan under lördagen, rapporterar Värmlands-Folkblad.

David Tomásek har återvänt till Karlstad.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Efter gårdagens straffseger mot Linköping har Färjestad fått ett tillskott på träningen. David Tomásek, den tjeckiska storstjärnan som har öst in poäng i SHL, är tillbaka i Karlstad. Forwarden har spelat för Edmonton i NHL under säsongen men på slutet hamnat utanför laget.

Under juldagarna började ryktena då ta fart att han var på väg mot en återkomst till Färjestad. Och nu är det så gott som klart.

I går kväll meddelade NHL-klubben att man avser att bryta kontraktet med 29-åringen. Redan nu är han också på plats i Karlstad. Efter att ha setts på stan i går tränade stjärnan i dag med laget, enligt VF-sporten. Däremot kommer det att dröja lite innan övergången kan bli officiell.

Edmonton kommer nämligen inte kunna bryta kontraktet med honom förrän den 29 december. Det på grund av den ”roster freeze” som råder i NHL. Något som innebär att det just nu inte går att genomföra trejder eller kontraktsbrytningar. Det för att spelarna ska få fira jul i lugn och ro. Därför kommer han inte att kunna vara med redan i morgondagens match borta mot Leksand.

Men efter den 29 december kommer Färjestad att kunna presentera David Tomásek på nytt. Det återstår då att se om han kan bli spelklar redan till bortamatchen mot Frölunda nästa tisdag.

