Han var en av världens mest uppsnackade talanger. Nu är det tänkt att Kieffer Bellows ska bli Nicklas Bäckströms parhäst i Brynäs. I en stor intervju berättar 27-åringen om beslutet att flytta till Sverige, varför han inte etablerat sig i NHL – och att han inte vill kalla dig ”före detta” NHL-spelare.

– Jag har älskat varje sekund där borta, men det här nya äventyret är viktigt för mig.

Kieffer Bellows.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under JVM 2018 gjorde Kieffer Bellows nio mål, vilket är den bästa noteringen på 2000-talet. Han delar förstaplatsen med Max Friberg, Kirill Kaprizov och Connor Bedard. Förväntningarna på den amerikanska snajpern, som draftades i förstarundan av New York Islanders, var skyhöga. Men det blev bara 114 matcher i världens bästa hockeyliga.

Så här långt, i alla fall.

Brynäs nyförvärv Kieffer Bellows, som gjorde 19 matcher för Nashville Predators (med 2+2 som resultat) så sent som förra säsongen, vill inte kalla sig för en ”före detta” NHL-spelare riktigt än.

– Jag tror jag kan spela i NHL igen. Det är den tanken jag har varje dag när jag kommer till rinken, berättar 27-åringen för hockeysverige.se.

– Men jag har fullt fokus på att vara här. Jag tänker på att utvecklas varje dag och vara bra för mina lagkamrater och jag vill vara här, jag vill nå framgång. Jag vill vinna för den här klubben – det här laget – och är så glad över att vara här spela i Sverige, och speciellt i en så historisk klubb som Brynäs som haft så många bra spelare. Det är svårt att inte komma hit varje dag och vara glad.

Kieffer Bellows om tiden i NHL och AHL

Kieffer Bellows har varit en spelare som legat på gränsen mellan NHL och AHL. Framträdandena i farmarligan har blivit ungefär dubbel så många som matcherna han gjort i NHL, och poängsnittet är också ungefär det dubbla. 0,28 poäng per match i NHL har omsatts till 0,6 poäng per match i AHL.

Vad har saknats för att du ska etablera dig på allvar även i NHL?

– Det handlar mycket om att anpassa sig och ta vara på den möjlighet man får. I AHL har jag setts på som en poänggörare som också ska vara bra defensivt. Men i NHL har jag oftast fått spela i tredje- och fjärdekedjan där jag i första hand ska vara defensivt pålitlig och forechecka hårt och jobba med klubban utan puck. Man måste anpassa sig efter den roll man får.

– Samtidigt fick jag vissa möjligheter att verkligen visa upp mig förra säsongen, i Nashville. Då fick jag spela lite i den andra PP-formationen, och jag fick spela med killar som (Steven) Stamkos och (Filip) Forsberg under en period.

Bellows i Nashvilles tröja.

Har det varit tufft att behöva göra den anpassningen?

– I början var det tufft. Men med tiden tycker jag att jag blev bra på det. Jag vill ge mycket credd till Karl Taylor som var min coach i AHL, men också till Andrew Brunette och Barry Trotz (coach och general manager i Nashville Predators) som verkligen hjälpte mig utvecklas och lärde mig spela den typen av spel också. Jag tror det kommer hjälpa mig i det långa loppet att jag verkligen fick jobba på mitt defensiva spel också.

Därför valde han spel i Brynäs

Utöver att Bellows var en storstjärna som junior, som draftades tidigt och öste in mål i JVM, har han också ett namn som förpliktigar. Pappa Brian var under en period på 80- och 90-talet en världsstjärna, som säsongen 89/90 slutade trea i hela NHL:s skytteliga med 55 mål. Endast slagen av Brett Hull och Steve Yzerman.

Med allt det inräknat, har du känt en stor press att verkligen bli en stjärna i NHL?

– Äsch, pressen finns alltid där. Oavsett vem man är eller var man spelar känner alla av pressen. Jag ser det bara som något kul och positivt. Varje gång det finns en extra press på mig vill jag kliva fram och växa med uppgiften.

Pappa Brian Bellows.

Men hur kommer det sig egentligen att en 27-åring som valdes i förstarundan, som var en stor juniorstjärna och som gjorde NHL-matcher så sent som förra säsongen valde att flytta till Sverige och – i alla fall för nu – sätta NHL-karriären på paus?

– Jag kände att det här var den bästa möjligheten för mig att utveckla mig och mitt spel. Plus att jag såg lineupen de hade här i Brynäs och det är alltid skönt när man skriver på för ett lag som man känner har chansen att vinna ett mästerskap. Det här är ett speciellt lag och en tajt grupp redan nu. Alla är glada för varandra om någon annan gör ett mål eller något bra där ute.

Är du besviken att det inte blev en fortsättning i Nordamerika?

– Alltså…Det är klart att jag har älskat varje minut jag spelat där hemma – både i NHL och AHL. Det är såklart något som varit superspeciellt för mig. Men jag känner också att det här nya äventyret är viktigt för mig och för min karriär.

Kieffer Bellows om att spela med Nicklas Bäckström

Hur mycket visste du om svensk hockey och SHL innan du skrev på?

– Inte mycket alls, säger Brynäsforwarden och skrattar.

– Jag pratade med några killar som jag spelat med i USA, men that’s it. Jag har sett lite svenska lag som spelat i CHL, men det var ett tag sedan. Mycket mer än så visste jag inte.

Bellows, Bäckström och de övriga jublar.

Med det i åtanke – är du överraskad över något du upplevt under din första tid här?

– Nej, egentligen inte. De jag pratade med innan jag skrev på sa att det här är en liga som det är svårare att producera i, och att spelarna är väldigt bra. Jag visste att det skulle vara tufft.

– En sak jag lagt märke till är att alla spelare är väldigt bra och att alla är väldigt detaljerade kring hur man har klubban och hur man positionerar sig och sådana saker. Dessutom är alla bra på att flytta pucken, alla är bra på skridskorna. Så det finns en del saker jag behöver lära mig med den här ligan. Det är det jag gör just nu. Jag behöver anpassa mig och mitt spel lite till den här ligan. Men den första tiden här har varit grym.

Under försäsongen och de inledande SHL-omgångarna har Bellows, som gjort 1+1 på fyra matcher, fått spela en hel del med Nicklas Bäckström.

– Han är grym. En världsklasspelare. En ”Hall of Famer”, berömmer amerikanen.

– Jag försöker lära mig hur hans hjärna fungerar där ute. Han är grym på att prata och berättar vad han ser där ute. Vi pratar hela tiden om vad vi kan göra bättre och hur vi ska anpassa oss till varandra och till Oskar (Lindblom) som också är en klasspelare.

– Jag tror vi är en kedja som kommer bli riktigt bra framöver, avslutar Kieffer Bellows.

