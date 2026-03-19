Därför saknas Leksandsbacken i kvalet

Med fortsatt frånvaro syntes ingen Joonas Lyytinen till i Leksands laguppställning i den första kvalmatchen.

Backen är inte ens med på resan utan är kvar i Leksand, nu berättar han varför.

– Det är anledningen till att jag har saknats, meddelar Lyytinen till Falu-Kuriren.

Joonas Lyytinen berättar avslöjar anledningen till hans frånvaro

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

På de elva senaste matcherna har Leksands Joonas Lyytinen endast funnits med i matchtruppen tre gånger. På de få tillfällena har backen spelat en ynka minut.

30-åringen körde fullt ut under förra veckans träningar och även inför det negativa SHL-kvalet mot HV71. Trots det har han inte funnits med i laguppställningarna, nu berättar han om sin frånvaro.

– Min fru är väldigt sen i graviditeten. Det är anledningen till att jag har saknats. Tiden går långsamt, för långsamt. Barnet kan komma när som helst och familjen går alltid först, säger han till Falu-Kuriren.

För att hålla igång när Leksand är på resande fot har han kört med juniorerna. Att se sitt lag från sidan av är något som Lyytinen upplever som jobbigt.

– Nervöst, väldigt nervöst (skratt). Det är inte kul att se grabbarna på TV, men så är livet. Så fort jag kan vara tillbaka så är jag det, säger han till Falu-Kuriren.

Source: Joonas Lyytinen @ Elite Prospects