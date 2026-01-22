”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var en minst sagt oväntad lineup som startade matchen för Brynäs del. När pucken släpptes i kvällens match mot Djurgården var den defensive backen Luke Witkowski med – som forward. Han fick med sig en utvisning per omgående.

– Någonstans lär vi försöka ha ett vapen mot det där, det Djurgården gjort mot oss tidigare., säger assisterande tränare Ove Molin efter Brynäs 3-2-seger.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs vann med 3-2, efter förlängning, mot Djurgården. Den stora snackisen var dock skottstatistiken: 52-14. Och ja, faktum är att skottstatistikstonen sattes per omgående. Redan efter tre minuter ledde Brynäs skottstatistiken med 9-0 innan Djurgården sen tog ledningen med sitt första skott på mål.

Mycket av Brynäs tidiga skottövertag beroende på ett powerplay som de fick med sig redan efter en sekund.

Ja, för redan vid första nedsläpp åkte Albin Grewe ut efter ett gruff mot Luke Witkowski. Sjundebacken Witkowski, som fick starta matchen i forwardsposition och duellerade mot Grewe innan pucken ens hade släppts.

Därför startade Luke Witkowski – som forward

Efter matchen förklarade Ove Molin beslutet.

– Vi har ställts mot Djurgården ett antal gånger och var säkra på deras gameplan. De vill skapa en förstatek där de vill sätta tryck på våra backar. Det har vi sett förut. Därför valde vi att göra så här. Vi valde att sätta en av våra större och starkare spelare, som har lite respekt, där.

Och ni fick med er en utvisning på det.

– Ja, men det var kanske inte riktigt tanken. Men någonstans lär vi försöka ha ett vapen mot det där, det Djurgården gjort mot oss tidigare. Och många andra lag, för den delen. Nu fick vi stopp på det efter en sekund.

Det här var Brynäs första seger mot Djurgården den här säsongen, efter att nykomlingarna vunnit de två matcher som spelats i Stockholm. Brynäsvinsten innebar också att man passerade Djurgården i kraft av bättre målskillnad. Lagen ligger nia respektive tia i SHL.

Source: Luke Witkowski @ Elite Prospects