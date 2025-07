Rasmus Asplund bekräftar att han förde en dialog med Färjestad inför 2025/26, men en viss stjärnduo satte stopp för en återkomst.

– Jag fick bra bud från andra klubbar, men det blev Schweiz, säger han till Värmlands Folkblad.

Rasmus Asplund i Färjestad-tröja under en träning 2023. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Efter sju år i Nordamerika började Rasmus Asplund blicka mot Europa inför 2025/26. Dialog med NHL-klubbar, SHL-klubbar och organisationer i Schweiz pågick, men slutändan landade valet på HC Davos.



I en intervju med Värmlands Folkblad berättar nu den tidigare NHL-forwarden att Färjestad var ett alternativ, men att en viss stjärnduo satte stopp.



– De var intresserade, men så länge Oskar Steen och David Tomásek var i laget så fanns det ingen plats för mig. Då valde jag att gå vidare. Jag fick bra bud från andra klubbar, men det blev Schweiz, säger han till VF och fortsätter:

– Jag var öppen för att återvända till SHL och lyssnade på vad både Färjestad och andra klubbar sa. Alla som hade intresse av att värva mig valde jag att ge en chans.



Oturligt nog för Färjestad hade även dialogen avslutats när David Tomásek sedan skrev på för Edmonton Oilers i NHL.

Vill spela i Färjestad igen: ”Kommer ha örat öppet”

Rasmus Asplund har Filipstads IF som moderklubb, men fick en stor del av sin hockeyuppfostran i just Färjestad. Där kämpade han sig fram från U16 till A-lag och spelade 201 matcher innan flytten till Nordamerika 2018. Därifrån fick Asplund chansen i NHL och Buffalo Sabres, och tog sedan plats i Tre Kronors VM-lag 2022.



Kontraktet med HC Davos är skrivet till 2027.



– Färjestad har gjort otroligt mycket för mig och min karriär, det är där jag är fostrad och det är där som jag alltid kommer ha ett öga och örat öppet. Det vore kul att spela i FBK-tröjan igen, men det som folk utanför hockeyn inte vet är att det också är business. Hockeylag fungerar på samma sätt som vilket företag som helst, det ska vara rätt tidpunkt för det, säger han till VF.



Asplund stod för 20 mål och 23 assist i AHL under den gångna säsongen, men fick endast göra sex framträdanden i NHL med Florida Panthers. Svenskens Charlotte Checkers föll mot Abbotsford Canucks i finalen av Calder Cup-slutspelet.

Source: Rasmus Asplund @ Elite Prospects