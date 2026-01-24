”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle var rasande sedan Linus Sjödin blivit utvisad för en förstärkning.

I pausen rök sedan tränaren Dan Tangnes ihop med domaren Mikael Sjöqvist.

– Om jag ska vara riktigt ärlig var jag inte där för att prata med honom, säger Tangnes till TV4.

Dan Tangnes var rejält irriterad på domarna efter utvisningen på Linus Sjödin i toppmötet. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån (Montage)

Rögle fick en drömstart på toppmötet mot Skellefteå. Lubos Horky satte 1-0 till hemmalaget efter bara fyra minuters spel. Sedan fick Skellefteå spela powerplay men Rögle vann tekningen och Albin Sundsvik kunde sticka iväg i ett friläge mot Strauss Mann där han lade in 2-0, bara 46 sekunder efter det första målet.

Resten av perioden kom sedan att präglas av heta känslor och uppmärksammade situationer. Framför allt blev Rögle irriterade sedan Linus Sjödin blivit utvisad för ”embellishment” i en duell med Pontus Johansson. Det gjorde att det kokade över hos tränaren Dan Tangnes. I pausen var det flera spelare som sökte konversationer med domarna. Rögle-spelarna Leon Bristedt och Mark Friedman stod i diskussioner med huvuddomaren Mikael Sjöqvist när Tangnes kommer dit.

Dan Tangnes rök ihop med Mikael Sjöqvist

Tangnes och Sjöqvist hamnar sedan i en het diskussion där Sjöqvist vinkar åt Tangnes att kliva av isen. Det leder till att Rögle-tränaren blir rejält irriterad innan han till slut går därifrån. Efteråt går han sin syn på situationen.

– Vi var väl lite oense om ett par situationer där som jag ville diskutera med honom. Men det var väl kanske inte rätt tillfälle att ta det, säger Dan Tangnes till TV4 i pausen och fortsätter:

– Om jag ska vara riktigt ärlig var jag inte där för att prata med honom. Jag var där för att ta bort en av våra spelare som jag inte ville skulle prata med honom. Det tyckte domaren inte var viktigt just då, det blev nog lite missförstånd där.

Rögle hade ett stort övertag på Skellefteå i första perioden och vann skotten med 9-1 och var i ledning med 2-0 efter 20 spelade minuter.

