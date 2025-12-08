”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskar Steen har inte varit med i laguppställningen under Färjestads åtta senaste matcher. Nu är forwarden tillbaka i full träning med laget och förväntas göra comeback inom kort.

– Har läkningen gått som vi hoppas är det nog ingen omöjlighet, säger Steen till NWT.

Oskar Steen.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Färjestad har fått klara sig utan en av sina nyckelspelare de senaste åtta matcherna – Oskar Steen har varit ute med en skada sedan matchen mot Rögle i mitten av november. Nu har forwarden återgått till att träna med laget på is och börjar närma sig en comeback.

– Än är jag bara med och åker skridskor. Jag kan använda allt där jag inte har ont, säger Steen till NWT.

När den 27-årige forwarden kommer att göra comeback är ännu oklart. Härnäst väntar Örebro på hemmaplan för Färjestad – vare sig Oskar Steen kommer vara med i laguppställningen då får vi se.

– Det är svårt för mig att svara på, det får våra experter göra. Vi får kolla hur läkningen har gått och ta ett beslut utifrån det.

Annars är det först i mellandagarna som forwarden kommer kunna göra sin återkomst till isen. Att han är tillbaka vid det laget är inte allt för långsökt.

– Det är svårt att svara på, men har läkningen gått som vi hoppas är det nog ingen omöjlighet.

